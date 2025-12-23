Перша державна багаторазова ракета Китаю впала на Землю після запуску в космос (відео)

Перша китайська державна багаторазова ракета-носій "Чанчжен-12А" здійснила свій дебютний запуск, але повернення її першого ступеня виявилося невдалим.

Багаторазова ракета "Чанчжен-12А" була запущена з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю о 4 ранку за Києвом у вівторок, 23 грудня. Це перша китайська державна багаторазова ракета, створена Шанхайською академією космічних технологій при Китайській аерокосмічній науково-технічній корпорації. Це головний державний космічний підрядник Китаю. Запуск нової ракети пішов не зовсім за планом, хоча перший політ "Чанчжен-12А" було визнано загалом успішним. Другий ступінь ракети вийшов на навколоземну орбіту, але перший ступінь не зміг повернутися назад, як планувалося, пише SpaceNews.

Невдачею також завершився дебютний запуск китайської багаторазової ракети "Чжуцюе-3" раніше в грудні

Хоча дебютний запуск першої державної багаторазової ракети "Чанчжен-12А" було визнано успішним, все ж він відбувся не так, як планувалося. Згідно з планом, другий ступінь ракети мав вийти на навколоземну орбіту, що йому вдалося, а другий мав приземлитися незабаром після запуску на іншому стартовому майданчику за 250 км від космодрому Цзюцюань, але йому це не вдалося.

Зображення і супутникові знімки, поширені в соціальних мережах, вказують на те, що, можливо, перший ступінь ракети впав за два кілометри від космодрому. Відомо, що зараз триває розслідування інциденту, щоб з'ясувати, чому сталася аварія, але, як завжди, Китай тримає в таємниці таку інформацію.

Багаторазова ракета "Чанчжен-12А" має довжину 62 метри і діаметр 3,8 метра. Вона працює на метані та рідкому кисні. Ракету створено на основі ракети "Чанчжен-12", яка працює на гасі, і яку наразі використовують для запуску китайських інтернет-супутників. Ракета "Чанчжен-12А" здатна вивести 12 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту.

Поки що тільки дві компанії у світі здатні запускати в космос багаторазові ракети. Це американські компанії SpaceX і Blue Origin.

Інцидент із ракетою "Чанчжен-12А" став уже другою невдачею для Китаю, пов'язаною із запуском багаторазових ракет за один місяць. Як уже писав Фокус, 3 грудня китайська компанія LandSpace здійснила перший запуск багаторазової ракети "Чжуцюе-3". Але цей запуск виявився невдалим, адже ракета розбилася недалеко від запланованого місця посадки.

Також Фокус писав про те, що ракета з Південної Кореї вибухнула під час історичного запуску в космос. Південнокорейська компанія Innospace спробувала увійти в історію 23 грудня, але їй це не вдалося.