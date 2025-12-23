Ракета з Південної Кореї вибухнула під час історичного запуску в космос (відео)

Південнокорейська компанія Innospace спробувала увійти в історію 23 грудня, але їй це не вдалося.

Ракета Hanbit-Nano, створена компанією Innospace вибухнула під час першого запуску в космос. Компанія з Південної Кореї стала першою приватною компанією з цієї країни, яка здійснила запуск своєї ракети на орбіту. Але все пішло не за планом, пише Space.

У вівторок, 23 грудня о 3:13 за Києвом із космодрому Алкантара в Бразилії стартувала ракета Hanbit-Nano, створена південнокорейською компанією Innospace. Це була перша в історії спроба запуску ракети в космос, зроблена приватною компанією з Південної Кореї. І, як це часто буває під час дебютного запуску, щось пішло не так. Після запуску 17-метрова ракета Hanbit-Nano почала вертикальний зліт, як і планувалося. Але щось сталося з ракетою, і вона впала і вибухнула через хвилину після старту.

На цьому етапі причина аварії незрозуміла. Компанія Innospace поки не надала інформації про ситуацію з ракетою. Технічні групи Innospace продовжують аналізувати дані і розслідувати причини інциденту.

Hanbit-Nano — це двоступенева ракета висотою 17 метрів Фото: space.com

Hanbit-Nano — це двоступенева ракета, перший ступінь якої працює на рідкому кисні та парафіні. Другий ступінь ракети випускають у двох конфігураціях: один працює на рідкому кисні та парафіні, а інший — на рідкому кисні та рідкому метані.

Ракета Hanbit-Nano призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту корисного навантаження масою до 90 кілограмів з космодрому в Бразилії. Під час дебютного запуску в космос на борту ракети перебували п'ять невеликих супутників для замовників із Бразилії та Індії, а також три додаткових корисних навантаження для демонстрації технологій.

Компанія Innospace була заснована 2017 року і надає послуги із запуску супутників на орбіту. Наразі в компанії працює близько 260 осіб, і всі свої технології вона розробила власними силами.

Відомо, що зараз компанія Innospace також розробляє більші та потужніші ракети під назвами Hanbit-Micro і Hanbit-Mini.

Запуск ракети Hanbit-Nano спочатку був запланований на 17 грудня, але компанія Innospace кілька разів переносила його через технічні неполадки і несприятливі прогнози погоди.

