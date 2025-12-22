Запуск нової японської ракети в космос закінчився аварією: втрачено важливий вантаж (фото)

Японська ракета-носій H3 не змогла вивести на орбіту навігаційний супутник. Це була друга невдача за сім запусків цієї ракети в космос.

Сьомий запуск японської ракети-носія H3 пішов не за планом. Ракета стартувала з космодрому Таньогасіма в понеділок, 22 грудня о 3:51 за Києвом, і мала вивести на орбіту навігаційний супутник QZS-5, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Перший запуск ракети H3 також закінчився аварією

Згідно з повідомленням Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), ракета H3 успішно стартувала, щоб доставити на орбіту навігаційний супутник QZS-5. Але другий запуск двигуна другого ступеня ракети не відбувся нормально і двигун передчасно відключився. У результаті супутник QZS-5 не вдалося вивести на заплановану орбіту, і запуск провалився.

Відео дня

Космічний апарат QZS-5 вагою 4800 кілограмів мав стати частиною японської супутникової навігаційної мережі QZSS на геосинхронній орбіті високо над Землею. Ця мережа сумісна із супутниками GPS і може використовуватися з ними в інтегрованому режимі.

Сьомий запуск японської ракети-носія H3 пішов не за планом Фото: JAXA

Перший супутник мережі QZSS було запущено у вересні 2010 року. Наразі мережа складається з чотирьох діючих космічних апаратів, але Японія хоче її розширити. В кінцевому підсумку мережа складатиметься з 11 космічних апаратів, якщо все піде за планом.

Двоступенева ракета-носій H3 була розроблена JAXA і Mitsubishi Heavy Industries. Це наступник ракети-носія H-2A, виведеної з експлуатації в червні цього року після 25-річного використання для запусків у космос.

Нова японська ракета H3 вперше зазнала невдачі під час свого першого запуску в космос у березні 2023 року, як уже писав Фокус. Решта п'ять запусків пройшли за планом. Але сьомий запуск 22 грудня закінчився аварією.

JAXA створила робочу групу, щоб з'ясувати причину аномальної роботи двигуна ракети H3, що призвело до аварії.

Також Фокус писав про те, що в жовтні ракета-носій H3 успішно вивела на орбіту новий японський вантажний космічний корабель HTV-X. Він успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Ще Фокус писав про те, що схожих на Землю планет у Чумацькому Шляху більше, ніж передбачалося, і вони можуть бути населеними. Нове дослідження припускає, що кам'янисті планети, такі як Земля, повинні зустрічатися в нашій галактиці частіше, ніж вважалося раніше. На це вказує нова модель розвитку Сонячної системи.