Запуск новой японской ракеты в космос закончился аварией: потерян важный груз (фото)

Японская ракета-носитель H3 не смогла вывести на орбиту навигационный спутник. Это была вторая неудача за семь запусков данной ракеты в космос.

Седьмой запуск японской ракеты-носителя H3 пошел не по плану. Ракета стартовала с космодрома Танегасима в понедельник, 22 декабря в 3:51 по Киеву и должна была вывести на орбиту навигационный спутник QZS-5, пишет Space.

Первый запуск ракеты H3 также закончился аварией

Согласно сообщению Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), ракета H3 успешно стартовала, чтобы доставить на орбиту навигационный спутник QZS-5. Но второй запуск двигателя второй ступени ракеты не состоялся нормально и двигатель преждевременно отключился. В результате спутник QZS-5 не удалось вывести на запланированную орбиту, и запуск провалился.

Космический аппарат QZS-5 весом 4800 килограммов должен был стать частью японской спутниковой навигационной сети QZSS на геосинхронной орбите высоко над Землей. Эта сеть совместима со спутниками GPS и может использоваться с ними в интегрированном режиме.

Первый спутник сети QZSS был запущен в сентябре 2010 года. В настоящее время сеть состоит из четырех действующих космических аппаратов, но Япония хочет ее расширить. В конечном итоге сеть будет состоять из 11 космических аппаратов, если все пойдет по плану.

Двухступенчатая ракета-носитель H3 была разработана JAXA и Mitsubishi Heavy Industries. Это преемник ракеты-носителя H-2A, выведенной из эксплуатации в июне этого года после 25-летнего использования для запусков в космос.

Новая японская ракета H3 впервые потерпела неудачу во время своего первого запуска в космос в марте 2023 года, как уже писал Фокус. Остальные пять запусков прошли по плану. Но седьмой запуск 22 декабря закончился аварией.

JAXA создала рабочую группу, чтобы выяснить причину аномальной работы двигателя ракеты H3, что привело к аварии.

