Схожих на Землю планет у Чумацькому Шляху більше, ніж передбачалося: вони можуть бути населеними

Нове дослідження припускає, що кам'янисті планети, такі як Земля, повинні зустрічатися в нашій галактиці частіше, ніж вважалося раніше. На це вказує нова модель розвитку Сонячної системи.

Учені дійшли висновку, що кам'янисті планети, схожі на Землю, можуть бути більш поширені в Чумацькому Шляху, ніж передбачалося. Дослідники вважають, що під час формування Сонячної системи прилегла наднова, тобто вибух масивної зірки, оповила її космічними променями, що містять радіоактивні компоненти, необхідні для утворення кам'янистих світів. Цей механізм може відбуватися по всій нашій галактиці. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Phys.

Вважається, що кам'янисті планети, зокрема й Земля, сформувалися за допомогою зіткнення планетезималів, тобто об'єктів, що складаються з каменю і льоду, які втратили більшу частину води на ранніх етапах історії Сонячної системи. Цей процес вимагав великої кількості тепла, яке в основному виходило від радіоактивного розпаду короткоживучих радіонуклідів (КЖР), таких як алюміній-26. Попередній аналіз метеоритів, які залишилися з часів утворення Сонячної системи, підтвердив велику кількість КЖР понад 4 мільярди років тому.

Але моделі, що пояснюють наднові як єдине джерело цих КЖР, не можуть точно відповідати кількості радіоактивного матеріалу, виявленого в метеоритах. Щоб доставити достатню кількість радіоактивного матеріалу, наднова мала б перебувати так близько до ранньої Сонячної системи, що це призвело б до руйнування протопланетного диска, в якому формувалася Земля та інші планети.

Для вирішення цієї загадки вчені запропонували нову концепцію. Дослідники змоделювали вибух наднової на відстані приблизно 3,2 світлових років від Сонячної системи. Ця відстань не дозволяє зруйнувати протопланетний диск. Під час вибуху утворилася ударна хвиля, яка прискорювала частинки, здебільшого протони, які попрямували до Сонячної системи у вигляді космічних променів.

Згідно з моделлю, КЖР були доставлені двома способами. По-перше, наднова безпосередньо відправила деякі з них, такі як залізо-60, у протопланетний диск у вигляді пилових частинок. По-друге, космічні промені стикалися зі стабільними матеріалами в протопланетному диску з такою високою енергією, що запускали ядерні реакції, які виробляли інші радіоактивні елементи, такі як алюміній-26.

Вчені з'ясували, що їхня модель збігається з кількістю радіоактивних матеріалів, виявлених у метеоритах. Це дослідження може мати серйозні наслідки для пошуку позаземного життя в нашій галактиці. Результати показують, що схожі на Землю кам'янисті планети з відносно невеликою кількістю води можуть бути більш поширеними в Чумацькому Шляху, ніж вважали раніше, з огляду на те, що вміст алюімнію-26 відіграє ключову роль у регулюванні водного балансу планет.

За словами вчених, приблизно від 10% до 50% зірок, схожих на Сонце, могли мати протопланетні диски, де формувалися планети, з таким самим вмістом радіоактивних елементів, як у Сонячній системі. Це означає, що в нашій галактиці може існувати багато кам'янистих планет, які можуть бути населеними.

