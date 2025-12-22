Представлено нову космічну станцію: її за один раз доставить на орбіту ракета SpaceX (фото)

На відміну від інших космічних станцій, Thunderbird не потребує кількох запусків ракет для повноцінного розміщення на навколоземній орбіті.

Американська компанія Max Space оголосила про те, що в найближчому майбутньому планує відправити в космос свою космічну станцію Thunderbird. Її можна доставити на орбіту за допомогою всього одного запуску ракети Falcon 9 від компанії SpaceX. Перед цим компанія планує відправити на навколоземну орбіту прототип комерційної космічної станції, щоб перевірити її працездатність, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA зараз активно шукає заміну для Міжнародної космічної станції, яка буде виведена з експлуатації у 2030 році. Уже кілька приватних компаній працюють над створенням своїх орбітальних комерційних станцій, де зможуть жити і працювати астронавти.

Відео дня

Тепер американська компанія Max Space представила проєкт своєї космічної станції Thunderbird. Це одномодульна космічна станція, яка спроектована таким чином, щоб розширюватися до обсягу 350 кубічних метрів після виходу на орбіту. Це приблизно третина обсягу Міжнародної космічної станції (МКС).

Космічна станція Thunderbird Фото: Антарктида

Однією з особливостей Thunderbird є те, що для виведення її на орбіту не потрібно кілька запусків ракет і її зможе доставити в космос за один раз ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Компанія Max Space планує запустити свою космічну станцію на орбіту вже 2029 року.

На початку 2027 року на орбіту планують доставити невеликий прототип майбутньої космічної станції під назвою Mission Evolution. За допомогою прототипу компанія перевірить систему захисту космічної станції від космічного сміття, а також її систему контролю мікроклімату і життєзабезпечення.

Космічна станція Thunderbird Фото: Антарктида

Головна особливість станції Thunderbird, що вирізняє її з-поміж інших подібних проєктів, полягає в тому, що вона має конструкцію, яка розширюється. Вона дає змогу змінювати внутрішній устрій станції і мати не тільки житлові приміщення, а й місця для проведення досліджень та експериментів, а також для орбітального виробництва фармацевтичних препаратів та інших матеріалів.

Thunderbird розрахована на розміщення чотирьох астронавтів одночасно і має два стикувальні порти для космічних кораблів.

Як уже писав Фокус, найстаріший астронавт NASA показав, який колір має атмосфера Землі з космосу.

Також Фокус писав про те, що нова фотографія телескопа Вебб показує "складну павутину хаосу" в космосі. Астрономи отримали дивовижне зображення злиття двох спіральних галактик.