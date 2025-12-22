Представлена новая космическая станция: ее за один раз доставит на орбиту ракета SpaceX (фото)

В отличие от других космических станций, Thunderbird не требует нескольких запусков ракет для полноценного размещения на околоземной орбите.

Американская компания Max Space объявила о том, что в ближайшем будущем планирует отправить в космос свою космическую станцию Thunderbird. Ее можно доставить на орбиту с помощью всего одного запуска ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Перед этим компания планирует отправить на околоземную орбиту прототип коммерческой космической станции, чтобы проверить ее работоспособность, пишет Gizmodo.

NASA сейчас активно ищет замену для Международной космической станции, которая будет выведена из эксплуатации в 2030 году. Уже несколько частных компаний работают над созданием своих орбитальных коммерческих станций, где смогут жить и работать астронавты.

Теперь американская компания Max Space представила проект своей космической станции Thunderbird. Это одномодульная космическая станция, которая спроектирована таким образом, чтобы расширяться до объема 350 кубических метров после выхода на орбиту. Это примерно треть объема Международной космической станции (МКС).

Космическая станция Thunderbird Фото: Gizmodo

Одной из особенностей Thunderbird является то, что для вывода ее на орбиту не требуется несколько запусков ракет и ее сможет доставить в космос за один раз ракета Falcon 9 компании SpaceX. Компания Max Space планирует запустить свою космическую станцию ​​на орбиту уже в 2029 году.

В начале 2027 года на орбиту планируется доставить небольшой прототип будущей космической станции под названием Mission Evolution. С помощью прототипа компания проверит систему защиты космической станции от космического мусора, а также ее систему контроля микроклимата и жизнеобеспечения.

Космическая станция Thunderbird Фото: Gizmodo

Главная особенность станции Thunderbird, отличающая ее от других подобных проектов, состоит в том, что она имеет расширяемую конструкцию. Она позволяет менять внутренне устройство станции и иметь не только жилые помещения, но места для проведения исследований и экспериментов, а также для орбитального производства фармацевтических препаратов и других материалов.

Thunderbird рассчитана на размещение четырех астронавтов одновременно и имеет два стыковочных порта для космических кораблей.

