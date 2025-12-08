Какой цвет имеет атмосфера Земли из космоса: показал самый старый астронавт NASA (фото)

Самый старый действующий астронавт NASA поделился уникальной фотографией земной атмосферы, сделанной с борта Международной космической станции (МКС).

У некоторых астронавтов NASA есть "внеземное" увлечение – находясь на МКС они не только проводят различные научные эксперименты, но и занимаются астрофотографией. В частности, астронавты делают снимки как нашей планеты, так и других космических объектов, которые хорошо видны с орбиты. Такое увлечение есть и у астронавта Дона Петтита, который за свою жизнь четыре раза побывал в космосе и является самым старым астронавтом NASA. На своей странице в социальной сети Х он поделился одним из удивительных снимков атмосферы Земли.

Дон Петитт летал в космос в 2002-2003, 2008, 2011-2012 и в 2024-2025 годах. В общей сложности астронавт NASA находится в космосе почти 590 дней. Последняя экспедиция Петтита на орбиту завершилась 20 апреля 2025 года, когда он вместе с российскими астронавтами приземлился в Казахстане. На момент возвращения на Землю ему исполнилось 70 лет, а потому Петтит является самым старым действующим астронавтом NASA.

За время пребывания на МКС Петтит сделал много разных фотографий Земли, а также других космических объектов, что дает представление о том, как они выглядят с расстояния в 400 км над поверхностью нашей планеты. После возвращения на Землю Петтит публикует эти фотографии в социальной сети Х. Среди последних изображений особенно выделяется фотография, на которой показан цвет атмосферы Земли из космоса. В описании снимка сказано, что видны многочисленные яркие слои зеленого атомарного кислорода, оранжевые гидроксильные радикалы и красное свечение атмосферы, возбужденное солнечной активностью.

Гидроксильный радикал – это недолговечная молекула, состоящая из атома кислорода и атома водорода, которая играет ключевую роль в химии атмосферы Земли. Солнечная активность в виде потока солнечных частиц, известного как солнечный ветер, постоянно бомбардирует верхние слои атмосферы Земли. Взаимодействие солнечных частиц с газами в верхних слоях атмосферы Земли приводит к появлению свечения.

Напоминаем, что атмосфера нашей планеты на 21% состоит из кислорода и на 78% из азота с небольшим количеством других химических элементов и соединений. При этом 99,9% массы атмосферы нашей планеты находится ниже высоты в 100 км, где начинается космос. Но на тысячи километров дальше от Земли простирается чрезвычайно разреженная часть атмосферы нашей планеты. Поэтому технически МКС находится одновременно и в космосе, и в атмосфере Земли.

