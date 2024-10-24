Астронавт NASA создал на МКС "планету Юпитер" из воды и пищевого красителя (фото)

Вода в условиях микрогравитации ведет себя не так, как на Земле.

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Астронавт NASA Дон Петтит, который находится на Международной космической станции (МКС), создал красочный маленький мир с помощью микрогравитации, пишет Space.

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Дон Петтит использовал воду и пищевой краситель, чтобы создать планету, похожую на Юпитер. Фотографию маленького красочного шарика с синим, оранжевым и красным цветом, который блестит, он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

Петтит сообщил, что собирается продолжить эксперименты с водой и пищевым красителем в свободное время. Перед Хэллоуином он намерен создать нечто подобное на символ этого праздника, то есть тыкву из тех же материалов.

Дон Петтит использовал воду и пищевой краситель, чтобы создать планету, похожую на Юпитер Фото: X (Twitter)

С каплями воды часто играют астронавты на МКС, ведь они образуют сферы, а не капли в условиях микрогравитации. Поскольку космическая станция находится в постоянном свободном падении, астронавты испытывают микрогравитацию, и все на станции, включая воду, плавает.

Плавающая среда означает, что все физические силы обрабатываются одинаково, поскольку нет гравитации, которая тянет вниз. Поэтому вода становится сферой в космосе. Вода естественным образом собирается в форму с наименьшей площадью поверхности, то есть сферу.

Астронавт NASA Джош Кассада играет с водой в сфере, окрашенной зеленым пищевым красителем, на МКС в 2023 году Фото: NASA

С коммерческой стороны, частные компании изучают поведение жидкости в условиях микрогравитации, чтобы улучшить эффективность шампуня и лекарств. Даже космические системы выигрывают от более тщательного изучения жидкостей, поскольку они играют ключевую роль в работе реакторов, очищающих воду или воздух.

Двухфазные реакторные системы нуждаются в некоторой настройке для более устойчивого долгосрочного пребывания астронавтов на МКС, а в конечном итоге на Луне и Марсе.

Согласно одному из сообщений NASA, по мере дальнейшего продвижения в космос эффективность реакторов должна повышаться и на МКС можно провести необходимые испытания, чтобы повысить эффективность систем жизнеобеспечения.

Как уже писал Фокус, солнечный парус NASA за 20 млн долларов неуправляемо летит в космосе. Космический аппарат с солнечным парусом неконтролируемо вращается на орбите после потери управления, и инженеры NASA пытаются решить эту проблему.

Также Фокус писал о том, что руку "инопланетной мумии" из Перу препарировали и в ней нашли нечто неожиданное. Группа исследователей утверждает, что нашла в трехпалой руке "инопланетянина" металлический имплант.