Який колір має атмосфера Землі з космосу: показав найстаріший астронавт NASA (фото)

Найстаріший діючий астронавт NASA поділився унікальною фотографією земної атмосфери, зробленою з борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Деякі астронавти NASA мають "неземне" захоплення — перебуваючи на МКС, вони не лише проводять різноманітні наукові експерименти, а й займаються астрофотографією. Зокрема, астронавти роблять знімки як нашої планети, так і інших космічних об'єктів, які добре видно з орбіти. Таке захоплення є і в астронавта Дона Петтіта, який за своє життя чотири рази побував у космосі і є найстарішим астронавтом NASA. На своїй сторінці в соціальній мережі Х він поділився одним із дивовижних знімків атмосфери Землі.

Дон Петітт літав у космос у 2002-2003, 2008, 2011-2012 і в 2024-2025 роках. Загалом астронавт NASA перебуває в космосі майже 590 днів. Остання експедиція Петтіта на орбіту завершилася 20 квітня 2025 року, коли він разом із російськими астронавтами приземлився в Казахстані. На момент повернення на Землю йому виповнилося 70 років, а тому Петтіт є найстарішим чинним астронавтом NASA.

За час перебування на МКС Петтіт зробив багато різних фотографій Землі, а також інших космічних об'єктів, що дає уявлення про те, який вигляд вони мають з відстані в 400 км над поверхнею нашої планети. Після повернення на Землю Петтіт публікує ці фотографії в соціальній мережі Х. Серед останніх зображень особливо виділяється фотографія, на якій показано колір атмосфери Землі з космосу. В описі знімка сказано, що видно численні яскраві шари зеленого атомарного кисню, помаранчеві гідроксильні радикали і червоне світіння атмосфери, збуджене сонячною активністю.

Фото: X (Twitter)

Гідроксильний радикал — це недовговічна молекула, що складається з атома кисню та атома водню, яка відіграє ключову роль у хімії атмосфери Землі. Сонячна активність у вигляді потоку сонячних частинок, відомого як сонячний вітер, постійно бомбардує верхні шари атмосфери Землі. Взаємодія сонячних частинок з газами у верхніх шарах атмосфери Землі призводить до появи світіння.

Нагадуємо, що атмосфера нашої планети на 21% складається з кисню і на 78% з азоту з невеликою кількістю інших хімічних елементів і сполук. При цьому 99,9% маси атмосфери нашої планети знаходиться нижче висоти в 100 км, де починається космос. Але на тисячі кілометрів далі від Землі простягається надзвичайно розріджена частина атмосфери нашої планети. Тому технічно МКС перебуває одночасно і в космосі, і в атмосфері Землі.

