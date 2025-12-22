Новая фотография телескопа Уэбб показывает "сложную паутину хаоса" в космосе (фото)

Астрономы получили удивительное изображение слияния двух спиральных галактик.

Новая фотография получена с помощью инфракрасного космического телескопа Уэбб и рентгеновского космического телескопа Чандра. На ней видны две спиральные галактики, которые находятся в процессе столкновения. При этом их спиральные рукава искривляются и перекрываются, пишет Live Science.

Столкновение и последующее слияние галактик является обычным процессом во Вселенной. В течение миллиардов лет этот процесс не прекращается, что приводит к появлению новых, более крупных галактик в разных частях космоса.

Новая фотография, сочетающая различные типы света, показывает две спиральные галактики в процессе столкновения и слияния. На изображении показаны спиральная галактика NGC 2207 (внизу справа) и спиральная галактика IC 2163 (вверху слева). Эта фотография была создана путем объединения инфракрасного света, полученного телескопом Уэбб и рентгеновского света, полученного телескопом Чандра.

Астрономы получили удивительное изображение слияния двух спиральных галактик Фото: NASA

Более крупная галактика, NGC 2207, доминирует в поле зрения, в то время как меньшая IC 2163 перекрывает ее внешние области. Гравитационное притяжение каждой галактики искривляет спиральные рукава другой галактики, растягивая потоки звезд и газа, и сжимая газ и пыль таким образом, что это может привести к появлению новых звезд. В результате, как говорят астрономы из NASA, получается "сложная паутина хаоса".

По словам ученых, одна из основных задач телескопа Уэбб состоит в том, чтобы предоставить четкое представление о центрах сливающихся галактик и тем самым создать новое поколение моделей, которые будут описывать взаимодействие и слияние галактик. NGC 2207 и IC 2163 — идеальные объекты для этого.

На изображении данные телескопа Уэбб в среднем инфракрасном диапазоне представлены белым, серым и красным цветами, в основном показывая пыль и более холодное вещество внутри ядер и спиральных рукавов галактик. Рентгеновские данные телескопа Чандра показаны синим цветом, выделяя высокоэнергетические области двух галактик — двойные звезды и остатки сверхновых.

