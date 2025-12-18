Впервые обнаружена убегающая из галактики огромная черная дыра: скорость 3,6 млн км/ч (фото)

Астрономы впервые подтвердили, что убегающие из галактик сверхмассивные черные дыры существуют. Первый такой пример был обнаружен на расстоянии 9 млрд световых лет от нас в структуре под названием “Космическая сова”.

Ученые сделали очень важное открытие с помощью космического телескопа Уэбб: они подтвердили, что сквозь космос несется сверхмассивная черная дыра со скоростью 3,6 млн км/ч. Она была выброшена из галактики "Космическая сова". На самом деле это не одна, а две кольцеобразные галактики, которые находятся в процессе слияния и превращения в одну более крупную галактику. Эта масштабная структура находится на расстоянии 9 млрд световых лет от нас. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Астрономы в 2023 году обнаружили объект, который как они предположили, является убегающей из галактики сверхмассивной черной дырой. Был обнаружен длинный газовый след, который тянется за этой черной дырой, но было недостаточно данных, чтобы подтвердить факт выброса черной дыры.

Ученые сделали очень важное открытие: они подтвердили, что сквозь космос несется сверхмассивная черная дыра со скоростью 3,6 млн км/ч. Она была выброшена из галактики "Космическая сова" Фото: space.com

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах большинства галактик и их масса в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца. Астрономы давно предполагали, что некоторые сверхмассивные черные дыры могут быть выброшены из своих галактик в результате слияния двух галактик, которые создали более крупный объект. Теперь же впервые была обнаружена такая убегающая сверхмассивная черная дыра.

Невероятная скорость движения этой сверхмассивной черной дыры означает, что она находится примерно в 230 000 световых годах от точки своего происхождения. Она движется со скоростью 3,6 млн км/ч или 1000 км/с. Это один из самых быстрых известных объектов во Вселенной. Именно эта высокая скорость позволила черной дыре преодолеть гравитационное воздействие своей галактики.

На изображении виден яркий газовый след, который тянется за черной дырой Фото: NASA

По словам ученых, масса убегающей черной дыры в 10 млн раз больше массы Солнца. Эта черная дыра несется сквозь свою естественную среду обитания, пару галактик, названных "Космическая сова". При этом черная дыра выталкивает перед собой "ударную волну" материи размером с галактик и тянет за собой газовый хвост длиной в 200 000 световых лет, внутри которого накапливается газ и запускается процесс звездообразования.

Когда происходит слияние двух галактик, то их сверхмассивные черные дыры также сливаются, когда достигают центра новообразованной галактики. В результате гравитационные волны, возникшие в результате столкновения черных дыр могут дать мощный толчок новообразованной черной дыре. Астрономы считают, что именно это привело к появлению убегающей черной дыры.

Слияния галактик — это распространенное явление. Это означает, что выброс сверхмассивных черных дыр также может быть довольно распространенным явлением.

Как уже писал Фокус, обнаружена черная дыра, которая выбрасывает вещество с рекордной скоростью.

Также ученые выяснили, что под поверхностью спутника Сатурна может скрываться не глобальный океан из жидкой воды, а нечто другое, как уже писал Фокус.