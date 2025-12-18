Уперше виявлено величезну чорну діру, що тікає з галактики: швидкість 3,6 млн км/год (фото)

Астрономи вперше підтвердили, що надмасивні чорні діри, які тікають з галактик, існують. Перший такий приклад було виявлено на відстані 9 млрд світлових років від нас у структурі під назвою "Космічна сова".

Учені зробили дуже важливе відкриття за допомогою космічного телескопа Вебб: вони підтвердили, що крізь космос мчить надмасивна чорна діра зі швидкістю 3,6 млн км/год. Вона була викинута з галактики "Космічна сова". Насправді це не одна, а дві кільцеподібні галактики, які перебувають у процесі злиття і перетворення в одну більшу галактику. Ця масштабна структура розташована на відстані 9 млрд світлових років від нас. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Астрономи у 2023 році виявили об'єкт, який, як вони припустили, є надмасивною чорною дірою, що тікає з галактики. Було виявлено довгий газовий слід, який тягнеться за цією чорною дірою, але було недостатньо даних, щоб підтвердити факт викиду чорної діри.

Надмасивні чорні діри знаходяться в центрах більшості галактик і їхня маса в мільйони і мільярди разів більша за масу Сонця. Астрономи давно припускали, що деякі надмасивні чорні діри можуть бути викинуті зі своїх галактик у результаті злиття двох галактик, які створили більший об'єкт. Тепер же вперше було виявлено таку надмасивну чорну діру, що тікає.

Неймовірна швидкість руху цієї надмасивної чорної діри означає, що вона перебуває приблизно за 230 000 світлових років від точки свого походження. Вона рухається зі швидкістю 3,6 млн км/год або 1000 км/с. Це один із найшвидших відомих об'єктів у Всесвіті. Саме ця висока швидкість дозволила чорній дірі подолати гравітаційний вплив своєї галактики.

За словами вчених, маса чорної діри, що тікає, у 10 млн разів більша за масу Сонця. Ця чорна діра мчить крізь своє природне середовище проживання, пару галактик, названих "Космічна сова". При цьому чорна діра виштовхує перед собою "ударну хвилю" матерії розміром з галактики і тягне за собою газовий хвіст завдовжки в 200 000 світлових років, усередині якого накопичується газ і запускається процес зореутворення.

Коли відбувається злиття двох галактик, то їхні надмасивні чорні діри також зливаються, коли досягають центру новоствореної галактики. У результаті гравітаційні хвилі, що виникли внаслідок зіткнення чорних дір, можуть дати потужний поштовх новоствореній чорній дірі. Астрономи вважають, що саме це призвело до появи чорної діри, що тікає.

Злиття галактик — це поширене явище. Це означає, що викид надмасивних чорних дір також може бути досить поширеним явищем.

