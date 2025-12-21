Впервые в истории в космосе побывал человек с ограниченными возможностями (видео)

На борту комического корабля New Shepard компании Blue Origin в космосе побывала аэрокосмчиеский инженер из Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. Это первый человек в инвалидном кресле, который полетел в космос.

20 декабря Микаэла Бентхаус навсегда вошла в историю космических полетов. Компания Blue Origin отправила ее и еще пятерых космических туристов в суборбитальный полет на борту космического корабля New Shepard. Запуск состоялся с космодрома Blue Origin в штате Техас в 16:15 по Киеву и завершился успешным приземлением капсулы с экипажем через примерно 11 минут. Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе, пишет Space.

New Shepard от компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос, основатель Amazon, представляет собой многоразовый космический корабль. Он состоит из капсулы для экипажа и одноступенчатой ракеты-носителя. После запуска ракета-носитель совершает посадку обратно на стартовую площадку, а капсула с космическими туристами возвращается обратно через 10-12 минут после запуска.

Космический корабль New Shepard поднимается выше линии Кармана, общепризнанной границы, где начинается космос, которая находится на высоте 100 км. В течение нескольких минут космические туристы могут находиться в невесомости и увидеть нашу планету из космоса. Учитывая то, что New Shepard поднимается не на околоземную орбиту, то его полеты считаются суборбитальными.

New Shepard от компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос, основатель Amazon, представляет собой многоразовый космический корабль Фото: Blue Origin

Новая миссия New Shepard получила название NS-37, поскольку это был 37-й запуск многоразового космического корабля. Первоначально запуск миссии NS-37 был запланирован на 18 декабря, но был перенесен на 20 декабря из-за технических проблем, которые были устранены.

На борту New Shepard в космос полетела аэрокосмчиеский инженер из Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. Она передвигается в инвалидном кресле с тех пор, как получила травму спинного мозга в результате несчастного случая 2018 году. Таким образом Бентхаус вошла в историю, как первый человек с ограниченными возможностями, побывавший в космосе.

Экипаж миссии NS-37 Фото: Blue Origin

Вместе с Бентхаус на борту New Shepard находились инвесторы Джои Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, который был сотрудником компании SpaceX Илона Маска с 2002 по 2021 год, предприниматель Нил Милч, инвестор Адонис Пурулис и самопровозглашенный "космический фанат" Джейсон Стэнселл.

В рамках 17 пилотируемых миссий New Shepard компания Blue Origin отбривал в космос 86 космических туристов. Но Blue Origin не раскрывает стоимость места на борту New Shepard.

Все шестеро участников миссии NS-37 успешно приселились примерно через 11 минут после запуска в космос на борту капсулы, которая спустилась с помощью парашютов.

