Впервые в истории в космосе побывал человек с ограниченными возможностями (видео)
На борту комического корабля New Shepard компании Blue Origin в космосе побывала аэрокосмчиеский инженер из Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. Это первый человек в инвалидном кресле, который полетел в космос.
20 декабря Микаэла Бентхаус навсегда вошла в историю космических полетов. Компания Blue Origin отправила ее и еще пятерых космических туристов в суборбитальный полет на борту космического корабля New Shepard. Запуск состоялся с космодрома Blue Origin в штате Техас в 16:15 по Киеву и завершился успешным приземлением капсулы с экипажем через примерно 11 минут. Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе, пишет Space.
New Shepard от компании Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос, основатель Amazon, представляет собой многоразовый космический корабль. Он состоит из капсулы для экипажа и одноступенчатой ракеты-носителя. После запуска ракета-носитель совершает посадку обратно на стартовую площадку, а капсула с космическими туристами возвращается обратно через 10-12 минут после запуска.
Космический корабль New Shepard поднимается выше линии Кармана, общепризнанной границы, где начинается космос, которая находится на высоте 100 км. В течение нескольких минут космические туристы могут находиться в невесомости и увидеть нашу планету из космоса. Учитывая то, что New Shepard поднимается не на околоземную орбиту, то его полеты считаются суборбитальными.
Новая миссия New Shepard получила название NS-37, поскольку это был 37-й запуск многоразового космического корабля. Первоначально запуск миссии NS-37 был запланирован на 18 декабря, но был перенесен на 20 декабря из-за технических проблем, которые были устранены.
На борту New Shepard в космос полетела аэрокосмчиеский инженер из Европейского космического агентства Микаэла Бентхаус. Она передвигается в инвалидном кресле с тех пор, как получила травму спинного мозга в результате несчастного случая 2018 году. Таким образом Бентхаус вошла в историю, как первый человек с ограниченными возможностями, побывавший в космосе.
Вместе с Бентхаус на борту New Shepard находились инвесторы Джои Хайд и Адонис Пурулис, аэрокосмический инженер Ханс Кенигсманн, который был сотрудником компании SpaceX Илона Маска с 2002 по 2021 год, предприниматель Нил Милч, инвестор Адонис Пурулис и самопровозглашенный "космический фанат" Джейсон Стэнселл.
В рамках 17 пилотируемых миссий New Shepard компания Blue Origin отбривал в космос 86 космических туристов. Но Blue Origin не раскрывает стоимость места на борту New Shepard.
Все шестеро участников миссии NS-37 успешно приселились примерно через 11 минут после запуска в космос на борту капсулы, которая спустилась с помощью парашютов.
