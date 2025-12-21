Уперше в історії в космосі побувала людина з обмеженими можливостями (відео)
На борту комічного корабля New Shepard компанії Blue Origin у космосі побувала аерокосмічна інженерка з Європейського космічного агентства Мікаела Бентхаус. Це перша людина в інвалідному кріслі, яка полетіла в космос.
20 грудня Мікаела Бентхаус назавжди увійшла в історію космічних польотів. Компанія Blue Origin відправила її та ще п'ятьох космічних туристів у суборбітальний політ на борту космічного корабля New Shepard. Запуск відбувся з космодрому Blue Origin у штаті Техас о 16:15 за Києвом і завершився успішним приземленням капсули з екіпажем через приблизно 11 хвилин. Бентхаус стала першою людиною в інвалідному візку, яка побувала в космосі, пише Space.
New Shepard від компанії Blue Origin, власником якої є Джефф Безос, засновник Amazon, являє собою багаторазовий космічний корабель. Він складається з капсули для екіпажу і одноступеневої ракети-носія. Після запуску ракета-носій здійснює посадку назад на стартовий майданчик, а капсула з космічними туристами повертається назад через 10-12 хвилин після запуску.
Космічний корабель New Shepard піднімається вище за лінію Кармана, загальновизнану межу, де починається космос, яка знаходиться на висоті 100 км. Протягом декількох хвилин космічні туристи можуть перебувати в невагомості та побачити нашу планету з космосу. З огляду на те, що New Shepard піднімається не на навколоземну орбіту, то його польоти вважаються суборбітальними.
Нова місія New Shepard отримала назву NS-37, оскільки це був 37-й запуск багаторазового космічного корабля. Спочатку запуск місії NS-37 був запланований на 18 грудня, але його було перенесено на 20 грудня через технічні проблеми, які було усунуто.
На борту New Shepard у космос полетіла аерокосмічна інженерка з Європейського космічного агентства Мікаела Бентхаус. Вона пересувається в інвалідному кріслі відтоді, як отримала травму спинного мозку внаслідок нещасного випадку 2018 року. Таким чином Бентхаус увійшла в історію, як перша людина з обмеженими можливостями, яка побувала в космосі.
Разом із Бентхаус на борту New Shepard перебували інвестори Джої Гайд і Адоніс Пуруліс, аерокосмічний інженер Ганс Кенігсманн, який був співробітником компанії SpaceX Ілона Маска з 2002 до 2021 року, підприємець Ніл Мілч, інвестор Адоніс Пуруліс і самопроголошений "космічний фанат" Джейсон Стенселл.
У рамках 17 пілотованих місій New Shepard компанія Blue Origin відбрівала в космос 86 космічних туристів. Але Blue Origin не розкриває вартість місця на борту New Shepard.
Усі шестеро учасників місії NS-37 успішно присіли приблизно через 11 хвилин після запуску в космос на борту капсули, яка спустилася за допомогою парашутів.
