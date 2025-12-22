Нова фотографія телескопа Вебб показує "складну павутину хаосу" в космосі (фото)

Астрономи отримали дивовижне зображення злиття двох спіральних галактик.

Нова фотографія отримана за допомогою інфрачервоного космічного телескопа Вебб і рентгенівського космічного телескопа Чандра. На ній видно дві спіральні галактики, які перебувають у процесі зіткнення. При цьому їхні спіральні рукави викривляються і перекриваються, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зіткнення і подальше злиття галактик є звичайним процесом у Всесвіті. Протягом мільярдів років цей процес не припиняється, що призводить до появи нових, більших галактик у різних частинах космосу.

Відео дня

Нова фотографія, що поєднує різні типи світла, показує дві спіральні галактики в процесі зіткнення і злиття. На зображенні показано спіральну галактику NGC 2207 (внизу праворуч) і спіральну галактику IC 2163 (вгорі ліворуч). Ця фотографія була створена шляхом об'єднання інфрачервоного світла, отриманого телескопом Вебб і рентгенівського світла, отриманого телескопом Чандра.

Астрономи отримали дивовижне зображення злиття двох спіральних галактик Фото: solar-system

Більша галактика, NGC 2207, домінує в полі зору, тоді як менша IC 2163 перекриває її зовнішні області. Гравітаційне тяжіння кожної галактики викривляє спіральні рукави іншої галактики, розтягуючи потоки зірок і газу, і стискаючи газ і пил таким чином, що це може призвести до появи нових зірок. У результаті, як кажуть астрономи з NASA, виходить "складна павутина хаосу".

За словами вчених, одне з основних завдань телескопа Вебб полягає в тому, щоб надати чітке уявлення про центри галактик, що зливаються, і тим самим створити нове покоління моделей, які описуватимуть взаємодію і злиття галактик. NGC 2207 і IC 2163 — ідеальні об'єкти для цього.

На зображенні дані телескопа Вебб у середньому інфрачервоному діапазоні представлені білим, сірим і червоним кольорами, в основному показуючи пил і холоднішу речовину всередині ядер і спіральних рукавів галактик. Рентгенівські дані телескопа Чандра показані синім кольором, виділяючи високоенергетичні області двох галактик — подвійні зірки і залишки наднових.

Як уже писав Фокус, 20 грудня відбувся історичний політ у космос. За допомогою космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin вперше в космосі побувала людина в інвалідному кріслі.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше підтвердили, що величезні чорні діри можуть тікати зі своїх галактик. Це відкриття допоміг зробити телескоп Вебб.