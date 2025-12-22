Яскравіше за зірки на нічному небі: чому Венера така яскрава (фото)

Друга планета від Сонця має більшу яскравість під час спостереження із Землі через кілька чинників, включно з наявністю атмосфери, насиченої сірчаною кислотою.

Якщо подивитися на небо перед сходом Сонця або ж після заходу сонця, то можна відразу помітити планету Венера. Вона виглядає як яскрава, постійно сяюча точка і є другим за яскравістю об'єктом на нічному небі після Місяця. Але що робить Венеру такою яскравою? Дослідження показують, що на яскравість Венери під час спостереження із Землі впливають кілька факторів, пише Live Science.

Як показують дослідження, Венера приблизно в 100 разів яскравіша за зірки, що мають першу зоряну величину. Це параметр, що визначає яскравість космічних об'єктів під час спостереження із Землі. Що нижча зоряна величина, то яскравіший об'єкт.

Зірки, що мають першу зоряну величину, є найяскравішими на нічному небі. Наприклад, найяскравіша зірка на нічному небі, Сіріус, має зоряну величину мінус 1,47, а Венера — мінус 4,14.

Венера Фото: wikipedia

Яскравість Венери багато в чому зумовлена високим альбедо планети, або кількістю світла, що відбивається від її поверхні. Альбедо Венери становить 0,76, а значить планета відбиває приблизно 76% отриманого від Сонця світла. Ідеальне дзеркало відбиває 100% світла, Земля — 30%, а Місяць — тільки 7%.

Високе альбедо Венери зумовлене щільним шаром хмар, які знаходяться на висоті від 48 до 70 км над поверхнею планети. Вони в основному складаються з крапель сірчаної кислоти. Ці краплі надзвичайно ефективно відбивають сонячне світло.

Але Венера не є найяскравішим об'єктом у Сонячній системі. Це звання належить крижаному супутнику Сатурна під назвою Енцелад. Вони має альбедо 0,8. Але із Землі цей супутник виглядає більш тьмяним, ніж Венера, адже вона розташована далі від Сонця.

Фази Венери, аналогічні фазам Місяця, які можна побачити із Землі Фото: Live Science

Тоді як Венера розташована на відстані 108 мільйонів км від Сонця, Енцелад розташований щонайменше в 13 разів далі. Це означає, що Венера отримує приблизно в 176 разів більше сонячного світла.

Близькість до Землі також впливає на яскравість Венери. Середня відстань між Венерою і Землею становить 170 мільйонів км. Іноді Меркурій є найближчою до Землі планетою, перебуваючи на середній відстані 155,5 мільйона км, але більший розмір Венери змушує її здаватися яскравішою.

Але відстань Венери від нашої планети та її видима яскравість не є постійними. У найближчій точці до Землі, на відстані 38 млн км, Венера знаходиться прямо між нашою планетою і Сонцем. Проте в цій точці, відомій як нижнє з'єднання, Венера насправді надзвичайно тьмяна.

Коли Венера досить яскрава, її можна побачити навіть удень, як на цій світлині, де вона виглядає як яскрава точка біля Місяця Фото: Live Science

Це відбувається тому, що внутрішні планети Сонячної системи мають фази, як і Місяць, при спостереженні із Землі. У нижньому з'єднанні освітлена поверхня Венери повністю невидима із Землі. Більшу частину освітленої поверхні Венери видно тільки тоді, коли Земля і Венера перебувають по різні боки від Сонця, у положенні, відомому як верхнє з'єднання. Але Венера в цьому випадку перебуває на надзвичайно великій відстані від Землі в дуже тьмяній фазі.

Венера виглядає найяскравішою за місяць до нижнього з'єднання і через місяць після нього.

Як показують дослідження, зміни альбедо, відстань Венери від Землі і Сонця, а також фази планети, які спостерігають із Землі, можуть спричиняти коливання яскравості Венери. Її зоряна величина може змінюватися від мінус 4,92 до мінус 2,98. Цього все ще достатньо, щоб Венеру можна було бачити в нічному небі протягом більшої частини року.

