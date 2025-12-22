Ярче звезд на ночном небе: почему Венера такая яркая (фото)

Вторая планета от Солнца имеет большую яркость при наблюдении с Земли из-за нескольких факторов, включая наличие атмосферы, насыщенной серной кислотой.

Если посмотреть на небо перед восходом Солнца или же после заката, то можно сразу заметить планету Венера. Она выглядит как яркая, постоянно сияющая точка и является вторым по яркости объектом на ночном небе после Луны. Но что делает Венеру такой яркой? Исследования показывают, что на яркость Венеры при наблюдении с Земли влияют несколько факторов, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как показывают исследования, Венера примерно в 100 раз ярче звезд, имеющих первую звездную величину. Это параметр, определяющий яркость космических объектов при наблюдении с Земли. Чем ниже звездная величина, тем более яркий объект.

Відео дня

Звезды, имеющие первую звездную величину, являются самыми яркими на ночном небе. Например, самая яркая звезда на ночном небе, Сириус, имеет звездную величину минус 1,47, а Венера — минус 4,14.

Венера Фото: wikipedia

Яркость Венеры во многом обусловлена высоким альбедо планеты, или количеством света, отражаемого от ее поверхности. Альбедо Венеры составляет 0,76, а значит планета отражает примерно 76% полученного от Солнца света. Идеальное зеркало отражает 100% света, Земля — 30%, а Луна – только 7%.

Высокое альбедо Венеры обусловлено плотным слоем облаков, которые находятся на высоте от 48 до 70 км над поверхностью планеты. Они в основном состоят из капель серной кислоты. Эти капли чрезвычайно эффективно отражают солнечный свет.

Но Венера не является самым ярким объектом в Солнечной системе. Это звание принадлежит ледяному спутнику Сатурна под названием Энцелад. Они имеет альбедо 0,8. Но с Земли этот спутник выглядит более тусклым, чем Венера, ведь она находится дальше от Солнца.

Фазы Венеры, аналогичные фазам Луны, которые можно увидеть с Земли Фото: Live Science

В то время как Венера находится на расстоянии 108 миллионов км от Солнца, Энцелад расположен как минимум в 13 раз дальше. Это значит, что Венера получает примерно в 176 раз больше солнечного света.

Близость к Земле также влияет на яркость Венеры. Среднее расстояние между Венерой и Землей составляет 170 миллионов км. Иногда Меркурий является ближайшей к Земле планетой, находясь на среднем расстоянии 155,5 миллиона км, но больший размер Венеры заставляет ее казаться ярче.

Но расстояние Венеры от нашей планеты и ее видимая яркость не являются постоянными. В ближайшей точке к Земле, на расстоянии 38 млн км, Венера находится прямо между нашей планетой и Солнцем. Тем не менее, в этой точке, известной как нижнее соединение, Венера на самом деле чрезвычайно тусклая.

Когда Венера достаточно яркая, ее можно увидеть даже днем, как на этой фотографии, где она выглядит как яркая точка возле Луны Фото: Live Science

Это происходит потому, что внутренние планеты Солнечной системы имеют фазы, как и Луна, при наблюдении с Земли. В нижнем соединении освещенная поверхность Венеры полностью невидима с Земли. Большая часть освещенной поверхности Венеры видна только тогда, когда Земля и Венера находятся по разные стороны от Солнца, в положении, известном как верхнее соединение. Но Венера в этом случае находится на чрезвычайно большом расстоянии от Земли в очень тусклой фазе.

Венера выглядит наиболее яркой за месяц до нижнего соединения и через месяц после него.

Как показывают исследования, изменения альбедо, расстояние Венеры от Земли и Солнца, а также фазы планеты, наблюдаемые с Земли, могут вызывать колебания яркости Венеры. Ее звездная величина может меняться от минус 4,92 до минус 2,98. Этого все еще достаточно, чтобы Венеру можно было видеть в ночном небе в течение большей части года.

Как уже писал Фокус, ученые нашли основную причину экстремальных ветров на Венере, скорость которых превышает 100 м/с.

Также Фокус писал о том, что запуск новой японской ракеты в космос закончился аварией: потерян важный груз. Японская ракета-носитель H3 не смогла вывести на орбиту навигационный спутник. Это была вторая неудача за семь запусков данной ракеты в космос.