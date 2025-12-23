Ракета из Южной Кореи взорвалась во время исторического запуска в космос (видео)

Южнокорейская компания Innospace попыталась войти в историю 23 декабря, но ей это не удалось.

Ракета Hanbit-Nano, созданная компанией Innospace взорвалась во время первого запуска в космос. Компания из Южной Кореи стать первой частной компанией из этой страны, которая осуществила запуск своей ракеты на орбиту. Но все пошло не по плану, пишет Space.

Во вторник, 23 декабря в 3:13 по Киеву с космодрома Алкантара в Бразилии стартовала ракета Hanbit-Nano, созданная южнокорейской компанией Innospace. Это была первая в истории попытка запуска ракеты в космос, предпринятая частной компанией из Южной Кореи. И, как это часто бывает во время дебютного запуска, что-то пошло не так. После запуска 17-метровая ракета Hanbit-Nano начала вертикальный взлет, как и планировалось. Но что-то произошло с ракетой, и она упала и взорвалась через минуту после старта.

На данном этапе причина аварии неясна. Компания Innospace пока не предоставила информации о ситуации с ракетой. Технические группы Innospace продолжают анализировать данные и расследовать причины инцидента.

Hanbit-Nano — это двухступенчатая ракета высотой 17 метров Фото: space.com

Hanbit-Nano — это двухступенчатая ракета, первая ступень которой работает на жидком кислороде и парафине. Вторая ступень ракеты выпускается в двух конфигурациях: одна работает на жидком кислороде и парафине, а другая — на жидком кислороде и жидком метане.

Ракета Hanbit-Nano предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 90 килограммов с космодрома в Бразилии. Во время дебютного запуска в космос на борту ракеты находились пять небольших спутников для заказчиков из Бразилии и Индии, а также три дополнительных полезных нагрузки для демонстрации технологий.

Компания Innospace была основана в 2017 году и предоставляет услуги по запуску спутников на орбиту. В настоящее время в компании работает около 260 человек, и все свои технологии она разработала собственными силами.

Известно, что сейчас компания Innospace также разрабатывает более крупные и мощные ракеты под названиями Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.

Запуск ракеты Hanbit-Nano первоначально был запланирован на 17 декабря, но компания Innospace несколько раз переносила его из-за технических неполадок и неблагоприятных прогнозов погоды.

