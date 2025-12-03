У Китаї розбилася багаторазова космічна ракета, яка є конкурентом SpaceX

Китайська ракета Zhuque-3 здійснила аварійну посадку після запуску через "позаштатне горіння", яке завадило м'якій посадці на місці повернення.

Аварійна посадка ілюструє проблеми, з якими стикається Китай під час розробки технології багаторазових ракет, освоєної компанією SpaceX Ілона Маска, пише Bloomberg.

Китайська ракета Zhuque-3 розбилася під час випробувань

За даними LandSpace Technology Corp., незважаючи на невдалу спробу запуску "Чжуцюе-3", місія зібрала "найважливіші інженерні дані", які допоможуть у майбутній оптимізації моделі та реалізації відновлення і повторного використання ступенів.

Китайські ЗМІ повідомили, що ракета-носій "Чжуцюе-3" стартувала 3 грудня з випробувального майданчика комерційної аерокосмічної інноваційної зони "Дунфен" на північному заході Китаю, але все завершилося катастрофою.

Відео дня

Zhuque-3 має висоту 66 метрів і може нести до 18 супутників за один запуск, коли її нарешті запустять.

Аварійна посадка китайської ракети-носія дає уявлення про те, наскільки складно наздогнати SpaceX. Компанія, очолювана Маском, з 2017 року займається відновленням і переробкою прискорювачів своїх ракет Falcon 9, що дало їй змогу практично стати монополістом у сфері запусків важких ракет і підтримати зростання її мережі Starlink, що налічує близько 9000 супутників.

Тільки в однієї іншої компанії є багаторазовий прискорювач — підтримувана Джеффом Безосом компанія Blue Origin LLC, яка минулого місяця здійснила успішний спуск.

Це підштовхнуло Китай, який перебуває на ранніх стадіях створення мереж, подібних до Starlink, і використовує одноразові ракети для виведення супутників на орбіту, до активних дій з розвитку власних можливостей.

Інші багаторазові ракети, що перебувають у розробці в Китаї, включають Tianlong-3 від Beijing Space Pioneer Technology Co. і Hyperbola-3 від Interstellar Glory Aerospace Science and Technology Corp., також відомої як iSpace.

LandSpace — один із провідних стартапів, що з'явилися за десятиліття відтоді, як уряд Китаю відкрив галузь для участі приватного сектора. У 2023 році компанія стала першою у світі компанією, яка запустила ракету на метані, що потенційно чистіший і безпечніший за нинішні види палива.

У Пентагоні стурбовані тим, що Китай уже дійшов до випробувань.

"Мене турбує, коли китайці знайдуть спосіб створити багаторазову ракету, яка дасть їм змогу виводити в космос більше і швидше супутників", — заявив бригадний генерал Космічних сил США Брайан Сідарі на конференції в Нешнл-Гарбор, штат Меріленд ще три місяці тому.

Нагадаємо, раніше в Китаї оголосили, що повернуть на Землю пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20", зістикований із космічною станцією "Тяньгун". Цей корабель повернеться без екіпажу на борту. Корабель зазнав пошкоджень унаслідок зіткнення з космічним сміттям і непридатний для перевезення астронавтів.

А росіяни тим часом зламали пусковий майданчик на космодромі Байконур і тепер не можуть запускати космічні кораблі.