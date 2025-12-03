В Китае разбилась многоразовая космическая ракета, которая является конкурентом SpaceX

Китайская ракета Zhuque-3 совершила аварийную посадку после запуска из-за "нештатного горения", которое помешало мягкой посадке на месте возвращения.

Аварийная посадка иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается Китай при разработке технологии многоразовых ракет, освоенной компанией SpaceX Илона Маска, пишет Bloomberg.

Китайская ракета Zhuque-3 разбилась во время испытаний

По данным LandSpace Technology Corp., несмотря на неудачную попытку запуска "Чжуцюэ-3", миссия собрала "важнейшие инженерные данные", которые помогут в будущей оптимизации модели и реализации восстановления и повторного использования ступеней.

Китайские СМИ сообщили, что ракета-носитель "Чжуцюэ-3" стартовала 3 декабря с испытательной площадки коммерческой аэрокосмической инновационной зоны "Дунфэн" на северо-западе Китая, но все завершилось катастрофой.

Zhuque-3 имеет высоту 66 метров и может нести до 18 спутников за один запуск, когда ее наконец запустят.

Аварийная посадка китайской ракеты-носителя дает представление о том, насколько сложно догнать SpaceX. Компания, возглавляемая Маском, с 2017 года занимается восстановлением и переработкой ускорителей своих ракет Falcon 9, что позволило ей практически стать монополистом в сфере запусков тяжелых ракет и поддержать рост ее сети Starlink, насчитывающей около 9000 спутников.

Только у одной другой компании есть многоразовый ускоритель — поддерживаемая Джеффом Безосом компания Blue Origin LLC, которая в прошлом месяце осуществила успешный спуск.

Это подтолкнуло Китай, который находится на ранних стадиях создания сетей, подобных Starlink, и использует одноразовые ракеты для вывода спутников на орбиту, к активным действиям по развитию собственных возможностей.

Другие многоразовые ракеты, находящиеся в разработке в Китае, включают Tianlong-3 от Beijing Space Pioneer Technology Co. и Hyperbola-3 от Interstellar Glory Aerospace Science and Technology Corp., также известной как iSpace.

LandSpace — один из ведущих стартапов, появившихся за десятилетие с тех пор, как правительство Китая открыло отрасль для участия частного сектора. В 2023 году компания стала первой в мире компанией , запустившей ракету на метане, который потенциально чище и безопаснее нынешних видов топлива.

В Пентагоне озабочены тем, что Китай уже дошел до испытаний.

"Меня беспокоит, когда китайцы найдут способ создать многоразовую ракету, которая позволит им выводить в космос больше и быстрее спутников", — заявил бригадный генерал Космических сил США Брайан Сидари на конференции в Нэшнл-Харбор, штат Мэриленд еще три месяца назад.

Напомним, ранее в Китае объявили, что вернут на Землю поврежденный космический корабль "Шеньчжоу-20", состыкованный с космической станцией "Тяньгун". Этот корабль вернется без экипажа на борту. Корабль получил повреждения в результате столкновения с космическим мусором и непригоден для перевозки астронавтов.

А россияне тем временем сломали пусковую площадку на космодроме Байконур и теперь не могут запускать космические корабли.