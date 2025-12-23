Китай показав новий космічний корабель для польотів на станцію "Тяньгун" (відео)

Космічний вантажний корабель "Цинчжоу" є легшою і потенційно дешевшою альтернативою вантажному кораблю "Тяньчжоу".

Китай активно готується до першого запуску нового вантажного космічного корабля для своєї космічної станції "Тяньгун". Космічний вантажний корабель нового покоління отримав назву "Цинчжоу" і являє собою більш компактну, легку і потенційно дешевшу альтернативу наявному китайському вантажному кораблю "Тяньчжоу", пише Space.

Китай завершив будівництво своєї космічної станції "Тяньгун" у 2022 році і прагне забезпечити постійну присутність астронавтів на її борту щонайменше протягом 10 років. Плануючи розширити орбітальну станцію за межі її нинішньої тримодульної Т-подібної конфігурації, Китай також хоче отримати нові, гнучкі рішення для постачання станції "Тяньгун".

Для цього почалася розробка нового космічного вантажного корабля "Цинчжоу". Поки що створено прототип, але триває активна підготовка до створення повноцінної версії корабля і його першого запуску в космос.

Прототип китайського вантажного космічного корабля нового покоління має діаметр приблизно 3,3 метра, стартову масу близько 5000 кілограмів, і він здатний вивести на орбіту до 1800 кг корисного навантаження.

Його конструкція поєднує в собі герметичний модуль для доставки постачання для астронавтів і наукових приладів із негерметичною задньою секцією, здатною нести зовнішні корисні навантаження і проводити експерименти в умовах космосу. Наразі проводяться заключні випробування прототипу корабля "Цинчжоу".

Повномасштабне виробництво готової до запуску версії "Цинчжоу" розпочнеться на початку 2026 року, а завершення будівництва очікується до кінця того ж року. Перший політ першого прототипу "Цинчжоу" на станцію "Тяньгун" відбудеться, коли він буде готовий до запуску.

"Цинчжоу" — це один із двох нових вантажних космічних кораблів, розробка яких ведеться в Китаї. Як уже писав Фокус, Управління програми пілотованих космічних польотів КНР поставило завдання перед інженерами створити новий недорогий, але багаторазовий вантажний космічний корабель, який би доставляв вантажі на орбітальну станцію "Тяньгун". Він називається Haolong і нагадує космічні шатли NASA, які не літають у космос із 2011 року.

Також Фокус писав про те, що перша державна багаторазова ракета Китаю впала на Землю після запуску в космос. Багаторазова ракета-носій "Чанчжен-12А" здійснила свій дебютний запуск, але повернення її першого ступеня виявилося невдалим.