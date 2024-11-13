Схожий на літак: Китай показав новий багаторазовий корабель для польотів у космос (фото)

Новий космічний шатл призначений для безпілотних місій, тобто він доставлятиме вантажі на китайську орбітальну станцію.

Китайський космічний вантажний шаттл, який отримав назву Haolong, зможе дешевше доставляти вантажі на орбітальну станцію "Тяньгун" і забирати звідти непотрібне обладнання для повернення на Землю, пише Space.

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Інженери одного з підрозділів Китайської корпорації авіаційної промисловості займаються розробкою нового багаторазового космічного шаттла Haolong, який має замінити наявний вантажний корабель "Тяньчжоу". Прототип цього шатла був представлений громадськості.

Китайське космічне агентство з пілотованих польотів поставило завдання перед інженерами створити новий недорогий, але багаторазовий вантажний космічний корабель, який би доставляв вантажі на орбітальну станцію "Тяньгун".

Зараз для цього Китай використовує вантажний корабель "Тяньчжоу", але він під час повернення на Землю згорає в атмосфері планети. Новий космічний вантажний шаттл Haolong зможе в цілості повертатися на Землю і при цьому привозити на борту результати експериментів і непотрібне обладнання з космічної станції "Тяньгун."

Для запуску в космос шатла Haolong використовуватимуть ракету-носій, але приземлятися він зможе горизонтально, як звичайний літак Фото: CCTV

Для запуску в космос шатла Haolong використовуватимуть ракету-носій, але приземлятися він зможе горизонтально, як звичайний літак. Згідно з проектом, довжина шатла становить 10 метрів, а ширина — 8 метрів із крилами. Вага шатла у 2 рази менша, ніж у корабля "Тяньчжоу", тобто приблизно 7 тонн. Поки що створено тільки прототип, і інженери перевіряють конструкцію шатла та його системи перед створенням повноцінного варіанту вантажного корабля.

Поки що створено тільки прототип і інженери перевіряють конструкцію шаттла і його системи перед створенням повноцінного варіанту вантажного корабля Фото: CCTV

За словами китайських інженерів, Haolong поєднує в собі характеристики як космічного корабля, так і літака і має хороші аеродинамічні якості.

Haolong стикуватиметься з орбітальною станцією "Тяньгун", що дасть змогу китайським астронавтам входити в шаттл і виходити з нього, у такий спосіб забираючи вантажі або ж готуючи їх до відправлення на Землю. Після того, як всі необхідні вантажі будуть складені на борту шаттла, він від'єднається від орбітальної станції в автономному режимі і попрямує до Землі, де і здійснить посадку. За словами китайських інженерів, після техобслуговування шаттл знову буде готовий до виконання нової місії.

Зараз Китай використовує вантажний корабель "Тяньчжоу", але він під час повернення на Землю згорає в атмосфері планети Фото: Wikipedia

До речі, Haolong є не єдиним багаторазовим вантажним шатлом, який перебуває в розробці. Американська компанія Sierra Space зараз створює шатл Dream Chaser, який зможе доставляти на орбіту і вантажі, і астронавтів.

Американська компанія Sierra Space зараз створює шатл Dream Chaser, який зможе доставляти на орбіту і вантажі, і астронавтів Фото: space.com

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