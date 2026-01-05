Новая миссия NASA на Марс будет ждать в космосе год, прежде чем достигнет планеты: почему

Впервые с 2020 года NASA отправило для исследования Красной планеты два космических аппарата миссии ESCAPADE. Но они не сразу отправились к Марсу, а проведут год в космосе в ожидании прибытия к своей цели.

Новая миссия NASA может иметь важные последствия и для будущих поселенцев, которые будут жить на Марсе. Когда 13 ноября 2025 года стартовали космические аппараты миссии ESCAPADE, направлявшиеся на Марс, они двигались не по стандартному маршруту к Красной планете, пишет Space.

В момент старта миссии ESCAPADE на борту ракеты-носителя New Glenn Марс и Земля не находились в таком положении, которое бы позволяло совершить быстрый межпланетный перелет. Поэтому первая с 2020 года миссия NASA на Марс, состоящая из двух космических аппаратов Blue и Gold, отправилась в точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты.

Цель миссии ESCAPADE состоит в том, чтобы проанализировать взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Марса и то, как это взаимодействие приводит к утечке атмосферы Красной планеты. Эта миссия позволит получить критически важные данные об истории и эволюции климата Марса.

Осенью 2026 года, когда Земля и Марс будут находиться ближе друг к другу, два аппарата NASA используют гравитацию Земли, чтобы совершить маневр, позволяющий достичь Красной планеты. В ноябре 2026 года оба аппарата начнут путь к Марсу и должны выйти на орбиту вокруг планеты в сентябре 2027 года. То есть миссия NASA проведет год в космосе, прежде, чем окажется у своей цели.

Ученые считают, что дополнительное время в космосе не повлияет на работоспособность аппаратов и они смогут работать до конца своей основной научной миссии в мае 2029 года и, возможно, смогут изучать Марс и дальше.

Разработчики миссии ESCAPADE разрабатывали разные варианты траектории полета к Марсу, но выбрали именно этот вариант. По словам ученых, такая траектория полета позволила не ждать более двух лет пока Земля и Марс будут находиться в таком положении, что кажется они находятся на одной линии. Это позволило бы сократить время полета.

Для того чтобы аппараты смогли совершить необходимые маневры в космосе перед полетом на Марс, им установили большие топливные баки для хранения большего количества топлива.

И все же такая траектория полета имеет свои риски, но ученые надеются, что полет на Марс пройдет, как и задумано. Например, два аппарата должны включить свои двигатели на нужное время, в нужное время, возле Земли 7 и 9 ноября 2026 года, чтобы совершить гравитационный маневр, позволяющий отправиться к Красной планете. Если двигатели не включатся, то придется ждать еще два года, чтобы аппараты NASA смогли достичь своей цели.

Ученые считают, что полет миссии ESCAPADE на Марс служит образцом для будущих межпланетных полетов. Идея создания колонии на Марсе подразумевает необходимость отправки большого количества космических аппаратов. Успех этой миссии сможет доказать, что запуски на Марс можно осуществлять вне двухнедельного периода каждые два года. Это ключ к доставке грузов, а в конечном итоге и людей на Красную планету в любое время.

