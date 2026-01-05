Нова місія NASA на Марс чекатиме в космосі рік, перш ніж досягне планети: чому

Уперше з 2020 року NASA відправило для дослідження Червоної планети два космічні апарати місії ESCAPADE. Але вони не одразу вирушили до Марса, а проведуть рік у космосі в очікуванні прибуття до своєї мети.

Нова місія NASA може мати важливі наслідки і для майбутніх поселенців, які житимуть на Марсі. Коли 13 листопада 2025 року стартували космічні апарати місії ESCAPADE, що прямували на Марс, вони рухалися не за стандартним маршрутом до Червоної планети, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У момент старту місії ESCAPADE на борту ракети-носія New Glenn Марс і Земля не перебували в такому положенні, яке б давало змогу здійснити швидкий міжпланетний переліт. Тому перша з 2020 року місія NASA на Марс, що складається з двох космічних апаратів Blue і Gold, вирушила в точку Лагранжа L2 системи Земля-Сонце на відстані 1,5 млн км від нашої планети.

Відео дня

Мета місії ESCAPADE полягає в тому, щоб проаналізувати взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Марса і те, як ця взаємодія призводить до витоку атмосфери Червоної планети. Ця місія дасть змогу отримати критично важливі дані про історію та еволюцію клімату Марса.

Восени 2026 року, коли Земля і Марс перебуватимуть ближче один до одного, два апарати NASA використають гравітацію Землі, щоб здійснити маневр, який дасть змогу досягти Червоної планети. У листопаді 2026 року обидва апарати почнуть шлях до Марса і повинні вийти на орбіту навколо планети у вересні 2027 року. Тобто місія NASA проведе рік у космосі, перш ніж опиниться біля своєї мети.

Науковці вважають, що додатковий час у космосі не вплине на працездатність апаратів і вони зможуть працювати до кінця своєї основної наукової місії в травні 2029 року та, можливо, зможуть вивчати Марс і далі.

Мета місії ESCAPADE полягає в тому, щоб проаналізувати взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Марса і те, як ця взаємодія призводить до витоку атмосфери Червоної планети Фото: solar-system

Розробники місії ESCAPADE розробляли різні варіанти траєкторії польоту до Марса, але обрали саме цей варіант. За словами вчених, така траєкторія польоту дала змогу не чекати понад два роки, доки Земля і Марс перебуватимуть у такому положенні, що здається, що вони перебувають на одній лінії. Це дозволило б скоротити час польоту.

Для того щоб апарати змогли здійснити необхідні маневри в космосі перед польотом на Марс, їм встановили великі паливні баки для зберігання більшої кількості палива.

І все ж така траєкторія польоту має свої ризики, але вчені сподіваються, що політ на Марс пройде, як і задумано. Наприклад, два апарати мають увімкнути свої двигуни в потрібний час, у потрібний час, біля Землі 7 і 9 листопада 2026 року, щоб здійснити гравітаційний маневр, який дасть змогу вирушити до Червоної планети. Якщо двигуни не увімкнуться, то доведеться чекати ще два роки, щоб апарати NASA змогли досягти своєї мети.

Вчені вважають, що політ місії ESCAPADE на Марс служить зразком для майбутніх міжпланетних польотів. Ідея створення колонії на Марсі передбачає необхідність відправки великої кількості космічних апаратів. Успіх цієї місії зможе довести, що запуски на Марс можна здійснювати поза двотижневого періоду кожні два роки. Це ключ до доставки вантажів, а в кінцевому підсумку і людей на Червону планету в будь-який час.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що життя на Землі могло спочатку з'явитися на Марсі.

Також Фокус писав про 7 "неможливих" планет, які порушують закони Всесвіту.