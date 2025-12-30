Невже ми марсіани: теорія припускає, що життя на Землі зародилося на Червоній планеті

Як зародилося життя на Землі? Хоча вчені мають теорії, вони не до кінця розуміють точні хімічні етапи, які призвели до появи перших примітивних форм життя. Можливо, життя на нашій планеті було створено на Марсі.

Згідно з однією з теорій, життя на Землі могло зародитися на Марсі. Потім воно за допомогою метеоритів, які відкололися від Червоної планети, могло потрапити на Землю. Ця інтригуюча теорія має свої "за" і "проти", пише Phys.

Життя могло з'явитися на Марсі

Марс з'явився приблизно 4,6 млрд років тому, а Земля трохи пізніше — 4,54 млрд років тому. Поверхні обох планет спочатку були розплавленими, а потім поступово охололи і затверділи. Теоретично, життя могло виникнути незалежно як на Землі, так і на Марсі незабаром після їхнього утворення. Вважається, що Марс у минулому був більш придатним для життя місцем, ніж зараз.

Вчені вважають, що Марс мільярди років тому мав магнітне поле, щільну атмосферу, а на поверхні планети були океани, моря, озера і річки з рідкої води. Можливо, там також були гідротермальні джерела і все це могло забезпечити появу життя.

Приблизно 4,51 млрд років тому в ранню Землю врізалася планета Тейя, що призвело до утворення Місяця. Якби життя на Землі зародилося до цієї події, воно, безумовно, не пережило б її. На Марсі не відбувалося настільки масштабної катастрофи. Якщо життя на Марсі виникло незабаром після утворення планети, воно могло продовжувати еволюціонувати принаймні протягом 500 мільйонів років. Потім, як вважається, магнітне поле Марса і його щільна атмосфера зникли, а отже, будь-яке життя мало загинути.

Останній універсальний загальний предок усього життя на Землі

Але як скоро з'явилося життя на Землі після зіткнення, внаслідок якого утворився Місяць? Простежування древа життя до його коренів приводить до мікроорганізму під назвою LUCA — останнього універсального спільного предка. Це вид мікроорганізмів, від якого походить усе сучасне життя. Автори недавнього дослідження реконструювали характеристики LUCA, використовуючи генетичні дані та викопні залишки раннього життя на Землі. Результати показали, що LUCA жив 4,2 млрд років тому, а це раніше, ніж передбачалося. LUCA не був найбільш раннім організмом на Землі, але одним із безлічі видів мікробів, що існували одночасно на нашій планеті в цей час.

Якщо на Землі приблизно 4,2 млрд років тому існували невеликі, але досить складні екосистеми, то життя мало зародитися раніше. Нова оцінка віку LUCA становить 360 мільйонів років після утворення Землі і 290 мільйонів років після зіткнення, що призвело до утворення Місяця. За ці 290 млн років хімія якимось чином перетворилася на біологію.

Марсіанська версія походження земного життя обходить це питання стороною. Згідно з теорією, марсіанські мікроорганізми могли потрапити на Землю на метеоритах якраз вчасно, щоб скористатися сприятливими умовами після утворення Місяця. 290 мільйонів років — це більш ніж достатній час для хімічних реакцій, що породили перші живі організми на Землі, і для подальшої диверсифікації та ускладнення біології.

Реконструйований геном LUCA передбачає, що він міг харчуватися молекулярним воднем або простими органічними молекулами. Цей мікроорганізм, імовірно, жив у мілководному морському середовищі з гідротермальними джерелами. Вважається, що подібні умови на ранній Землі створили необхідні умови для виникнення життя з неживої хімії.

Невже ми марсіани?

Але далеко не факт, що марсіанські форми життя могли пережити подорож з Марса на Землю. І в геномі LUCA немає нічого, що вказувало б на його особливу адаптацію до космічних польотів. Щоб дістатися до Землі, мікроорганізмам необхідно було пережити високошвидкісний викид із марсіанської атмосфери і подорож у вакуумі космосу під впливом космічних променів протягом щонайменше року. Потім їм потрібно було пережити вхід в атмосферу Землі за високих температур і удар об поверхню. Але це могло б призвести до того, що марсіанське життя потрапило в сприятливіші умови для розвитку. Але шанси на це дуже маленькі, хоча їх не можна повністю виключати.

Можливо, найвитриваліші мікроорганізми здатні пережити подорож між Марсом і Землею. Також можливо, що популяція мікроорганізмів виявилася замкненою всередині досить великого метеорита, що дало змогу пережити небезпечну подорож між планетами.

Але якщо життя потрапило з Марса на Землю протягом перших 500 мільйонів років існування Сонячної системи, то чому воно не поширилося із Землі на решту Сонячної системи за наступні 4 млрд років? Можливо, ми все-таки не марсіани? Це питання залишається відкритим.

