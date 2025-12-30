Учені знайшли скарб у космосі: ці астероїди сповнені цінних ресурсів

Учені проаналізували вуглецеві метеорити, які були частиною астероїдів. Їхні висновки підтверджують ідею про те, що ці астероїди можуть стати джерелом корисних копалин, якщо їхній видобуток буде реалізовано.

Дослідники вивчили склад багатих вуглецем астероїдів за допомогою їхніх зразків у вигляді метеоритів, що впали на Землю, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути джерелом цінних ресурсів у космосі. Аналізуючи рідкісні метеорити, вчені виявили підказки про потенційну корисність цих древніх космічних каменів. Хоча великомасштабний видобуток корисних копалин на астероїдах поки ще далекий від реалізації, дослідження виділяє конкретні типи астероїдів, які можуть бути перспективними цілями, особливо для видобутку води, пише Universe Today.

Уже кілька років існує ідея про створення платформ і космічних апаратів, які могли б зближуватися і видобувати корисні копалини на астероїдах, а потім доставляти їх на космічні. Але ця ідея вимагає нових технологій, яких поки що немає. Проте важливо знати, які астероїди можуть становити найбільшу цінність з точки зору видобутку корисних копалин.

Автори дослідження проаналізували зразки астероїдів типу C, багатих на вуглець, які становлять 75% відомих астероїдів. Їхні результати показують, що ці астероїди можуть бути джерелом цінних ресурсів. Вчені вивчили вуглецеві хондрити або хондрити типу C, тобто метеорити, які регулярно падають на Землю, але вони становлять лише 5% усіх знайдених на Землі метеоритів. Їхня крихка природа часто призводить до їхнього руйнування. На сьогодні більшість таких метеоритів виявлено в Сахарі та в Антарктиді. Це зразки недиференційованих астероїдів, і вони надають цінну інформацію про хімічний склад та еволюційну історію тіл, від яких вони походять.

Автори дослідження змогли точно визначити хімічний склад шести найпоширеніших типів С-хондритів, отримавши цінну інформацію про можливість видобутку корисних копалин на космічних каменях.

Розуміння кількості цінних ресурсів в астероїдах має життєво важливе значення, оскільки вони вкрай неоднорідні. Хоча їх зазвичай ділять на три категорії: С-типу (вуглецеві), М-типу (металеві) або S-типу (кремнієві), астероїди також класифікують за спектральними характеристиками та орбітою. Крім того, астероїди по суті являють собою матеріал, що залишився після формування Сонячної системи, і на них сильно вплинула їхня довга еволюційна історія, яка тривала 4,5 млрд років. Таким чином, розуміння точного складу астероїдів має важливе значення для визначення того, де, ймовірно, знаходяться різні ресурси, такі як вода і цінні метали.

Згідно з результатами дослідження, видобуток корисних копалин на недиференційованих астероїдах, які вважаються прабатьками хондритових метеоритів, поки що залишається недоцільним. Але вчені виявила тип астероїдів, багатих на олівін, які є більш перспективними об'єктами для видобутку корисних копалин. За словами вчених, слід також обирати астероїди, багаті водою, з високою концентрацією водовмісних мінералів.

Автори дослідження кажуть, що багаті водою вуглецеві астероїди можуть дати воду, яка допоможе під час дослідження й освоєння інших світів Сонячної системи. У довгостроковій перспективі можна не просто видобувати корисні копалини на астероїдах, а й зменшувати розміри потенційно небезпечних астероїдів, щоб вони перестали бути небезпечними для Землі.

У будь-якому разі, переваги видобутку корисних копалин на астероїдах величезні. Крім дорогоцінних металів, багато астероїдів є джерелом водяного льоду, який можна використовувати для виробництва палива і води для пиття, а також для зрошення сільськогосподарських культур. Це означало б зниження залежності від місій із постачання із Землі, що дало б змогу пілотованим місіям досягти більшої самодостатності.

