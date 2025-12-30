Ученые нашли сокровище в космосе: эти астероиды полны ценных ресурсов

Ученые проанализировали углеродистые метеориты, которые были частью астероидов. Их выводы подтверждают идею о том, что эти астероиды могут стать источником полезных ископаемых, если их добыча будет реализована.

Исследователи изучили состав богатых углеродом астероидов с помощью их образцов в виде упавших на Землю метеоритов, чтобы выяснить могут ли они быть источником ценных ресурсов в космосе. Анализируя редкие метеориты, ученые обнаружили подсказки о потенциальной полезности этих древних космических камней. Хотя крупномасштабная добыча полезных ископаемых на астероидах пока еще далека от реализации, исследование выделяет конкретные типы астероидов, которые могут быть перспективными целями, особенно для добычи воды, пишет Universe Today.

Уже несколько лет существует идея о создании платформ и космических аппаратов, которые могли бы сближаться и добывать полезные ископаемые на астероидах, а затем доставлять их на космические. Но эта идея требует новых технологий, которых пока еще нет. Тем не менее важно знать, какие астероиды могут представлять наибольшую ценность с точки зрения добычи полезных ископаемых.

Авторы исследования проанализировали образцы астероидов типа C, богатых углеродом, которые составляют 75% известных астероидов. Их результаты показывают, что эти астероиды могут быть источником ценных ресурсов. Ученые изучили углеродистые хондриты или хондриты типа C, то есть метеориты, которые регулярно падают на Землю, но они составляют лишь 5% всех найденных на Земле метеоритов. Их хрупкая природа часто приводит к их разрушению. На сегодняшний день большинство таких метеоритов обнаружено в Сахаре и в Антарктиде. Это образцы недифференцированных астероидов, и они предоставляют ценную информацию о химическом составе и эволюционной истории тел, от которых они произошли.

Авторы исследования смогли точно определить химический состав шести наиболее распространенных типов С-хондритов, получив ценную информацию о возможности добычи полезных ископаемых на космических камнях.

Понимание количества ценных ресурсов в астероидах имеет жизненно важное значение, поскольку они крайне неоднородны. Хотя их обычно делят на три категории: С-типа (углеродистые), М-типа (металлические) или S-типа (кремниевые), астероиды также классифицируются по спектральным характеристикам и орбите. Кроме того, астероиды по сути представляют собой материал, оставшийся после формирования Солнечной системы, и на них сильно повлияла их долгая эволюционная история, которая продолжалась 4,5 млрд лет. Таким образом, понимание точного состава астероидов имеет важное значение для определения того, где, вероятно, находятся различные ресурсы, такие как вода и ценные металлы.

Согласно результатам исследования, добыча полезных ископаемых на недифференцированных астероидах, которые считаются прародителями хондритовых метеоритов, пока остается нецелесообразной. Но ученые выявила тип астероидов, богатых оливином, которые являются более перспективными объектами для добычи полезных ископаемых. По словам ученых, следует также выбирать астероиды, богатые водой, с высокой концентрацией водосодержащих минералов.

Авторы исследования говорят, что богатые водой углеродистые астероиды могут дать воду, которая поможет во время исследования и освоения других миров Солнечной системы. В долгосрочной перспективе можно не просто добывать полезные ископаемые на астероидах, но и уменьшать размеры потенциально опасных астероидов, чтобы они перестали быть опасными для Земли.

В любом случае, преимущества добычи полезных ископаемых на астероидах огромны. Помимо драгоценных металлов, многие астероиды являются источником водяного льда, который можно использовать для производства топлива и воды для питья, а также для орошения сельскохозяйственных культур. Это означало бы снижение зависимости от миссий по снабжению с Земли, что позволило бы пилотируемым миссиям достичь большей самодостаточности.

