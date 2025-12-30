Не космический пылесос: черные дыры не всегда поглощают окружающую материю

Сверхмассивные черные дыры известны тем, что поглощают все, что находится рядом. Но новое исследование показывает, что черные дыры могут на удивление не всегда это делать.

Черные дыры часто называют космическими пылесосами, которые поглощают все, что оказывается слишком близко. Чем больше черные дыры, тем более голодными они должны быть. Но наблюдения за слиянием галактик выявили нечто странное: даже при наличии газовых облаков сверхмассивные черные дыры часто "отказываются от еды". Открытие предполагает, что рост черных дыр во время столкновений галактик может быть гораздо более неэффективным и эпизодическим, чем мы думали ранее, пишет Universe Today.

Согласно исследованию, астрономы с помощью радиотелескопа ALMA сделали неожиданное отрытые. Они изучили столкновение галактик и поведение пар центральных сверхмассивных черных дыр, разделенных расстоянием в несколько тысяч световых лет. Когда сталкиваются две массивные, богатые газом галактики, гравитация выталкивает огромное количество холодного молекулярного газа к центрам обеих галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры. Этот процесс должен спровоцировать активное поглощение материи черными дырами и создание ими ярких галактических ядер. Они яркие из-за того, что вещество, которое поглощает черная дыра выделяет много света и энергии.

Но, что удивительно, не все сливающиеся галактики ведут себя таким образом. В некоторых находятся две активно питающиеся черные дыры, в то время как в других светится только одна, а ее компаньон остается темным. Некоторые, похоже, вообще не имеют аппетита, несмотря на обилие доступного для питания газа.

Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA обнаружили плотные скопления газовых облаков, окружающие многие черные дыры, особенно более массивные. Слияния галактик явно эффективно доставляли материю к черным дырам. Но текущая яркость этих черных дыр, которая измеряет скорость их фактического поглощения, не показала связи с количеством доступного поблизости газа.

Даже при наличии большого количества газа большинство сверхмассивных черных дыр скорее "перекусывали", а не питались нормально. По-видимому, рост черных дыр во время слияний галактик может быть крайне неэффективным, с периодическим поглощением газа в короткие промежутки времени.

Астрономы сравнили системы, в которых обе черные дыры были активными, со слияниями галактик, где только одна демонстрировала явное поглощение материи. В некоторых случаях неактивная черная дыра действительно, казалось, испытывала недостаток холодного газа. Но в других случаях газ явно присутствовал, и черная дыра все равно отказывалась его поглощать.

Новое открытие показывает, как именно черные дыры питаются во время слияния галактик. Эти события, как считается, имеют решающее значение для установления наблюдаемой связи между ростом черных дыр и эволюцией галактик.

