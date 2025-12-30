Впервые обнаружен мир, похожий на Землю, с плотной атмосферой: почему это неожиданное открытие

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы нашли самые убедительные, как они считают, доказательства существования каменистой планеты с плотной атмосферой вне Солнечной системы.

На расстоянии примерно 280 световых лет от нас находится каменистая планета земного типа класса супер-Земля, которая называется TOI-561b. Этот мир примерно в 1,4 раза больше нашей планеты и новые данные показывают, что он имеет плотную атмосферу. Хотя ученых удивляет тот факт, что атмосфера существует, ведь этого не должно быть, согласно текущим представлениям о таких мирах. Тем не менее, как говорят ученые, они получили самые убедительные доказательства наличия плотной атмосферы у каменистой планеты за пределами Солнечной системы. Жизни, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем, там точно нет, но новое открытия вселяет надежду на то, что менее экстремальные миры, похожие на Землю, с атмосферой существуют и там может быть привычная нам жизнь. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Астрономы изучили планету TOI-561b, которая вращается вокруг очень древней звезды. Ее возраст оценивается в 10 миллиардов лет. Для сравнения Солнце и Земля существуют примерно 4,6 млрд лет.

Эта планета принадлежит к классу супер-Земля, то есть она больше нашей планеты, но меньше Нептуна и считается миром земного типа. Удивление вызывает тот факт, что при формировании планеты в нашей галактике было меньше элементов, составляющих каменистые планеты, чем сегодня.

Теперь же астрономы с помощью космического телескопа Уэбб выяснили, что у планеты TOI-561b, которая имеет примерно такую же плотность, как и Земля, есть плотная атмосфера.

Планета TOI-561b всегда обращена одно стороной к своей звезде, а это значит, что ее дневная сторона всегда освещена светом звезды, а ночная сторона погружена во тьму. Температура на дневной стороне планеты составляет примерно 1800 градусов Цельсия. Но это ниже ожидаемой температуры, учитывая, что планета находится так близко к своей звезде, что полный оборот вокруг нее совершает за 10,6 земных часов. Поэтому температура на дневной стороне TOI-561b должна быть не менее 2700 градусов Цельсия.

Есть нечто, что охлаждает дневную сторону и ученые считают, что это атмосфера с сильными ветрами, которые помогают перераспределять тепло.

Но это неожиданное отрытые, ведь несмотря на то, что у планеты TOI-561b более сильная чем у Земли гравитация, удержать атмосферу данному миру было бы непросто. Огромное тепло звезды дает молекулам газов в атмосфере больше энергии для выхода в космос, а звездные бури, которым подвергается планета, должны были уничтожить большую част атмосферы.

По словам астрономов, планета TOI-561b слишком маленькая и горячая, чтобы в течение 10 миллиардов лет сохранять свою атмосферу. Но этот окружен относительно толстым слоем газа, что опровергает представления о планетах с таким коротким орбитальным периодом.

Что-то должно пополнять атмосферу и поддерживать ее в стабильном состоянии, и астрономы считают, что это цикл, в котором газы захватываются магматическим океаном, прежде чем снова выйти наружу. То есть эта планета, вероятно является горячим лавовым миром, окруженным атмосферой, имеющей в том числе и водяной пар.

Новое открытие улучшает понимание эволюции планет класса супер-Земля, хотя это исследование пока оставило больше вопросов, чем дало ответов.

