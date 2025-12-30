Уперше виявлено світ, схожий на Землю, зі щільною атмосферою: чому це несподіване відкриття

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи знайшли найпереконливіші, як вони вважають, докази існування кам'янистої планети з щільною атмосферою поза Сонячною системою.

На відстані приблизно 280 світлових років від нас знаходиться кам'яниста планета земного типу класу супер-Земля, яка називається TOI-561b. Цей світ приблизно в 1,4 раза більший за нашу планету і нові дані показують, що він має щільну атмосферу. Хоча вчених дивує той факт, що атмосфера існує, адже цього не повинно бути, згідно з поточними уявленнями про такі світи. Проте, як кажуть учені, вони отримали найпереконливіші докази наявності щільної атмосфери у кам'янистої планети за межами Сонячної системи. Життя, принаймні в тому вигляді, в якому ми його знаємо, там точно немає, але нове відкриття вселяє надію на те, що менш екстремальні світи, схожі на Землю, з атмосферою існують і там може бути звичне нам життя. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Астрономи вивчили планету TOI-561b, яка обертається навколо дуже давньої зірки. Її вік оцінюється в 10 мільярдів років. Для порівняння Сонце і Земля існують приблизно 4,6 млрд років.

Ця планета належить до класу супер-Земля, тобто вона більша за нашу планету, але менша за Нептун і вважається світом земного типу. Здивування викликає той факт, що під час формування планети в нашій галактиці було менше елементів, що складають кам'янисті планети, ніж сьогодні.

Тепер же астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб з'ясували, що у планети TOI-561b, яка має приблизно таку саму щільність, як і Земля, є щільна атмосфера.

Планета TOI-561b завжди звернена одним боком до своєї зірки, а це значить, що її денний бік завжди освітлений світлом зірки, а нічний бік занурений у темряву. Температура на денному боці планети становить приблизно 1800 градусів Цельсія. Але це нижче за очікувану температуру, з огляду на те, що планета розташована так близько до своєї зірки, що повний оберт навколо неї здійснює за 10,6 земних годин. Тому температура на денному боці TOI-561b повинна бути не менше 2700 градусів Цельсія.

Є щось, що охолоджує денний бік і вчені вважають, що це атмосфера з сильними вітрами, які допомагають перерозподіляти тепло.

Але це несподіване відкриття, адже незважаючи на те, що планета TOI-561b має сильнішу за Землю гравітацію, утримати атмосферу цьому світу було б непросто. Величезне тепло зірки дає молекулам газів в атмосфері більше енергії для виходу в космос, а зоряні бурі, на які наражається планета, мали б знищити більшу част атмосфери.

За словами астрономів, планета TOI-561b занадто маленька і гаряча, щоб протягом 10 мільярдів років зберігати свою атмосферу. Але цей оточений відносно товстим шаром газу, що спростовує уявлення про планети з таким коротким орбітальним періодом.

Щось має поповнювати атмосферу і підтримувати її в стабільному стані, і астрономи вважають, що це цикл, в якому гази захоплюються магматичним океаном, перш ніж знову вийти назовні. Тобто ця планета, ймовірно, є гарячим лавовим світом, оточеним атмосферою, що має, зокрема, і водяну пару.

Нове відкриття покращує розуміння еволюції планет класу супер-Земля, хоча це дослідження поки що залишило більше запитань, ніж дало відповідей.

