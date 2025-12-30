Действительно ли физика утверждает, что свободы выбора не существует

На первый взгляд, кажется, что наше понимание физики запрещает свободу воли. Но все гораздо сложнее.

Сейчас вы сознательно, по собственной воле решаете прочитать эту статью. Но физика утверждает, что у каждого действия есть причина. Так действительно ли вы приняли это решение так свободно, как думали? Об этом пишет в статье для издания Space американский физик Пол Саттер.

Одной из основополагающих философских концепций физики является причинный детерминизм. Он гласит, что у каждого следствия есть причина, и что, зная текущее состояние системы, можно использовать физику, чтобы предсказать ее поведение. Если бы следствие происходило без причины, то в физике не было бы особой необходимости. А если бы мы не могли предсказывать поведение систем, то мы не были бы так хороши в своей работе.

Благодаря этой философии физики добились огромного прогресса в понимании Вселенной, от субатомных квантовых систем до Большого взрыва. В то же время у людей есть мозги, которые обладают свойством сознания и способностью свободно принимать решения.

На первый взгляд кажется, что наше понимание физики запрещает свободу воли. У нас на самом деле нет выбора, потому что, если бы мы обладали идеальным пониманием всех молекул и электрической активности в мозге, то мы должны были бы уметь предсказывать свой выбор заранее. Но есть три аспекта физики, которые добавляют некоторые сложности к этим рассуждениям.

Первый аспект — это теория хаоса. Поведение некоторых систем легко предсказать, но, что касается других, например, погодных явлений, все гораздо сложение. В этих особых типах систем даже ничтожно малая неопределенность в измерении начального состояния системы очень быстро приводит к полному непониманию ее будущего поведения. Но эти системы идеально детерминированы, ведь причины всегда приводят к следствиям, так что здесь нет никакой загадки. Но их поведение невозможно предсказать на много лет вперед.

Второй аспект связан с квантовой механикой, согласно которой невозможно предсказать результаты многих экспериментов с участием субатомных частиц. В квантовой механике главную роль играет вероятность, то есть можно лишь сказать с насколько большую или малую вероятность будет иметь исход того или иного эксперимента.

Квантовая механика является детерминированной теорией природы, но она накладывает слой неопределенности на наше понимание окружающего мира. Физики не могут с уверенностью сказать, куда направится частица или как она себя поведет, можно лишь сказать, что может произойти. Но неясно, можно ли применить правила вероятности квантовой механики к нейронным связям в мозге и возникновению сознания, которое является эмергентным явлением.

Последняя сложность заключается именно в эмергентности. Это наличие у системы свойств, не присущих ее компонентам по отдельности. Фундаментальные описания природы не гарантируют автоматически понимания более сложных систем. Например, у нас есть сложная теория физики элементарных частиц, основанная на квантовой теории поля, но эта теория работает только при описании квантовых систем. У нас нет описания того, как образуется звезда с помощью квантовой теории поля. Приходится использовать другие законы и теории для описания систем в целом.

Ни один из этих аспектов не дает однозначного ответа "да" или "нет" на вопрос о свободе воли. Но они показывают, что наше понимание физики ограничено. Большинство философов придерживаются идей, которые относятся к компатибилизму. Это философская позиция, согласно которой детерминизм не исключает существования свободы воли. Компатибилизм утверждает, что свобода воли и физика могут сосуществовать в гармонии. Возможно, наше понимание природы еще недостаточно развито, чтобы объяснить, как свобода воли может работать с причинным детерминизмом.

Другими словами, если мы будем достаточно усердно работать, мы когда-нибудь сможем достичь уровня понимания, который сохранит причинный детерминизм и все обычные преимущества физики, одновременно включив свободу воли в осмысленную систему координат.

