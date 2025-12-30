Не космічний пилосос: чорні діри не завжди поглинають навколишню матерію

Надмасивні чорні діри відомі тим, що поглинають усе, що знаходиться поруч. Але нове дослідження показує, що чорні діри можуть напрочуд не завжди це робити.

Чорні діри часто називають космічними пилососами, які поглинають усе, що опиняється занадто близько. Що більші чорні діри, то голоднішими вони мають бути. Але спостереження за злиттям галактик виявили щось дивне: навіть за наявності газових хмар надмасивні чорні діри часто "відмовляються від їжі". Відкриття припускає, що зростання чорних дір під час зіткнень галактик може бути набагато більш неефективним та епізодичним, ніж ми думали раніше, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з дослідженням, астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA зробили несподіване відкриття. Вони вивчили зіткнення галактик і поведінку пар центральних надмасивних надмасивних чорних дір, розділених відстанню в кілька тисяч світлових років. Коли стикаються дві масивні, багаті на газ галактики, гравітація виштовхує величезну кількість холодного молекулярного газу до центрів обох галактик, де знаходяться надмасивні чорні діри. Цей процес має спровокувати активне поглинання матерії чорними дірами і створення ними яскравих галактичних ядер. Вони яскраві через те, що речовина, яку поглинає чорна діра, виділяє багато світла та енергії.

Відео дня

Але, що дивно, не всі галактики, що зливаються, поводяться таким чином. У деяких є дві чорні діри, що активно харчуються, тоді як в інших світиться тільки одна, а її компаньйон залишається темним. Деякі, схоже, взагалі не мають апетиту, незважаючи на велику кількість доступного для харчування газу.

Чорні діри часто називають космічними пилососами, які поглинають усе, що опиняється занадто близько Фото: space.com

Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA виявили щільні скупчення газових хмар, що оточують багато чорних дір, особливо більш масивні. Злиття галактик явно ефективно доставляли матерію до чорних дір. Але поточна яскравість цих чорних дір, яка вимірює швидкість їхнього фактичного поглинання, не показала зв'язку з кількістю доступного поблизу газу.

Навіть за наявності великої кількості газу більшість надмасивних чорних дір швидше "перекушували", а не харчувалися нормально. Мабуть, зростання чорних дір під час злиттів галактик може бути вкрай неефективним, з періодичним поглинанням газу в короткі проміжки часу.

Астрономи порівняли системи, в яких обидві чорні діри були активними, зі злиттями галактик, де тільки одна демонструвала явне поглинання матерії. У деяких випадках неактивна чорна діра дійсно, здавалося, відчувала нестачу холодного газу. Але в інших випадках газ явно був присутній, і чорна діра все одно відмовлялася його поглинати.

Нове відкриття показує, як саме чорні діри живляться під час злиття галактик. Ці події, як вважається, мають вирішальне значення для встановлення спостережуваного зв'язку між зростанням чорних дір та еволюцією галактик.

Як уже писав Фокус, уперше виявлено світ, схожий на Землю, зі щільною атмосферою і це несподіване відкриття. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи знайшли найпереконливіші, як вони вважають, докази існування кам'янистої планети з щільною атмосферою поза Сонячною системою.