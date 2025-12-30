Неужели мы марсиане: теория предполагает, что жизнь на Земле зародилась на Красной планете

Как зародилась жизнь на Земле? Хотя у ученых есть теории, они не до конца понимают точные химические этапы, которые привели к появлению первых примитивных форм жизни. Возможно, жизнь на нашей планете была создана на Марсе.

Согласно одной из теорий, жизнь на Земле могла зародиться на Марсе. Затем она с помощью метеоритов, которые откололись от Красной планеты, могла попасть на Землю. Эта интригующая теория имеет свои "за" и "против", пишет Phys.

Жизнь могла появиться на Марсе

Марс появился примерно 4,6 млрд лет назад, а Земля немного позже – 4,54 млрд лет назад. Поверхности обеих планет изначально были расплавленными, а затем постепенно остыли и затвердели. Теоретически, жизнь могла возникнуть независимо как на Земле, так и на Марсе вскоре после их образования. Считается, что Марс в прошлом был более пригодным для жизни местом, чем сейчас.

Ученые считают, что у Марса миллиарды лет назад было магнитное поле, плотная атмосфера, а на поверхности планеты находились океаны, моря, озера и реки из жидкой воды. Возможно, там также были гидротермальные источники и все это могло обеспечить появление жизни.

Примерно 4,51 млрд лет назад в раннюю Землю врезалась планета Тейя, что привело к образованию Луны. Если бы жизнь на Земле зародилась до этого события, она, безусловно, не пережила бы его. На Марсе не происходило настолько масштабной катастрофы. Если жизнь на Марсе возникла вскоре после образования планеты, она могла продолжать эволюционировать по крайней мере в течение 500 миллионов лет. Затем, как считается, магнитное поле Марса и его плотная атмосфера исчезли, а значит любая жизнь должна была погибнуть.

Последний универсальный общий предок всей жизни на Земле

Но как скоро появилась жизнь на Земле после столкновения, в результате которого образовалась Луна? Прослеживание древа жизни до его корней приводит к микроорганизму под названием LUCA — последнему универсальному общему предку. Это вид микроорганизмов, от которого произошла вся современная жизнь. Авторы недавнего исследования реконструировали характеристики LUCA, используя генетические данные и ископаемые остатки ранней жизни на Земле. Результаты показали, что LUCA жил 4,2 млрд лет назад, а это раньше, чем предполагалось. LUCA не был самым ранним организмом на Земле, но одним из множества видов микробов, существовавших одновременно на нашей планете в это время.

Если на Земле примерно 4,2 млрд лет назад существовали небольшие, но достаточно сложные экосистемы, то жизнь должна была зародиться раньше. Новая оценка возраста LUCA составляет 360 миллионов лет после образования Земли и 290 миллионов лет после столкновения, приведшего к образованию Луны. За эти 290 млн лет химия каким-то образом превратилась в биологию.

Марсианская версия происхождения земной жизни обходит этот вопрос стороной. Согласно теории, марсианские микроорганизмы могли попасть на Землю на метеоритах как раз вовремя, чтобы воспользоваться благоприятными условиями после образования Луны. 290 миллионов лет — это более чем достаточное время для химических реакций, породивших первые живые организмы на Земле, и для последующей диверсификации и усложнения биологии.

Реконструированный геном LUCA предполагает, что он мог питаться молекулярным водородом или простыми органическими молекулами. Этот микроорганизм, вероятно, жил в мелководной морской среде с гидротермальными источниками. Считается, что подобные условия на ранней Земле создали необходимые условия для возникновения жизни из неживой химии.

Неужели мы марсиане?

Но далеко не факт, что марсианские формы жизни могли пережить путешествие с Марса на Землю. И в геноме LUCA нет ничего, что указывало бы на его особую адаптацию к космическим полетам. Чтобы добраться до Земли, микроорганизмам необходимо было пережить высокоскоростной выброс из марсианской атмосферы и путешествие в вакууме космоса под воздействием космических лучей в течение как минимум года. Затем им нужно было пережить вход в атмосферу Земли при высоких температурах и удар о поверхность. Но это могла бы привести к тому, что марсианская жизнь попала в благоприятнее условия для развития. Но шансы на это очень маленькие, хотя их нельзя полностью исключать.

Возможно, самые выносливые микроорганизмы способны пережить путешествие между Марсом и Землей. Также возможно, что популяция микроорганизмов оказалась запертой внутри достаточно большого метеорита, что позволило пережить опасное путешествие между планетами.

Но если жизнь попала с Марса на Землю в течение первых 500 миллионов лет существования Солнечной системы, то почему она не распространилась с Земли на остальную часть Солнечной системы за следующие 4 млрд лет? Может быть, мы все-таки не марсиане? Этот вопрос остается открытым.

