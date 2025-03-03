Жизнь на Марсе похожа на то, что находится в нашем желудке: что говорят ученые

Если жизнь может существовать в желудке человека, то вероятно нечто похожее может существовать и на других планетах, включая Марс.

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Если жизнь существует на других планетах, в том числе на Марсе, она должна быть способна адаптироваться к экстремальным условиям. Чтобы представить, как она может выглядеть, нужно заглянуть внутрь нашего желудка, считает Мария Роса Пино Отин из Университета Сан Хорхе (Испания), пишет Live Science.

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Пока что считается, что Земля может быть единственной планетой, способной поддерживать жизнь. Похоже жизнь на нашей планете возникала возникла в форме чего-то вроде современных одноклеточных прокариотических организмов. Но ученые не теряют надежды найти так называемого последнего универсального общего предка, то есть популяцию организмов, от который произошли все живые существа на Земле, и на других планетах, например, на Марсе.

Марсоходы NASA уже обнаружили на Марсе признаки того, что эта планета в далеком прошлом также могла поддерживать жизнь, ведь там была вода в жидком виде и приемлемая температура. Но если на Марсе и была жизнь, то скорее всего это были простейшие одноклеточные микроорганизмы. То есть они могли быть похожи на те, что живут на Земле. За пределами Солнечной системы уже обнаружено более 5000 планет и некоторые из них могут быть пригодными для жизни, то есть там также могут существовать одноклеточные организмы.

До середины XX века считалось, что нигде кроме Земли не может существовать жизнь, ведь на других планетах и их спутниках нет необходимых для этого условий. Ученые считали, что жизнь может возникнуть только в условиях, где могут выжить многоклеточные организмы. То есть на других мирах должна быть жидкая вода с низкой соленостью, температура от 0 до 40 градусов Цельсия, а также достаточный уровень солнечного света. Но в середине XX века ученые обнаружили, что в бактерии могут жить в гидротермальных источниках при температуре более 70 градусов Цельсия.

С тех пор организмы, известные как экстремофилы, были обнаружены в различных экстремальных условиях на Земле: от больших глубин океанов до очень холодных полярных льдов. Некоторые организмы могут выжить при очень высоком уровне кислотности, а также радиации. Самое интересное, что экстремофилы были также обнаружены в желудке человека.

В 1980-х годах Барри Маршалл и Робин Уоррен начали изучать гастродуоденальные язвы. В то время эта болезнь приписывалась стрессу или избыточной секреции желудочной кислоты, что мало помогало в лечении этого заболевания. Но ученые обнаружили бактерии, которые, как оказалось, являются причиной болезни. При этом ученым пришлось долго доказывать, что микроорганизмы могут выжить в желудке в среде с очень высокой кислотностью. В 2005 году Маршалл и Уоррен получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие бактерии Helicobacter pylori и ее роли в болезнях желудка.

Helicobacter pylori имеет набор особенностей, которые помогают бактерии выжить в экстремальной среде. С помощью фермента уреазы бактерия расщепляет жидкость в желудке на аммиак и CO2, создавая более высокий уровень pH, что позволяет ей размножаться. По мере увеличения численности бактерии выделяют экзотоксины, которые вызывают воспаление и повреждают желудочную ткань в желудке. Именно так в конечном итоге развиваются язвы, поскольку основная соединительная ткань подвергается воздействию кислотности желудка.

Открытие ученых показало, что даже живущая при высокой кислотности и в полной темноте бактерия, способна выжить в нашем желудке и размножаться. Изучение экстремофилов дает надежду, что на других мирах в Солнечной системе или на одной известных планет за ее пределами, даже в экстремальных условиях, может присутствовать необычная жизнь. Возможно, на Марсе и сейчас живут микроорганизмы, которые похожи на Helicobacter pylori.

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