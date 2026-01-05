Пассажирские самолеты ждет катастрофа из-за угрозы из космоса, предупреждают ученые

Исследователи считают, что с каждым годом растет вероятность того, что обломки космического мусора могут врезаться в пассажирские самолеты.

В среднем раз в неделю космический аппарат, или его часть, падает в атмосферу Земли. Большинство из этих объектов — это отработанные ступени ракет-носителей, но также это и неработающие спутники. В большинстве случаев этот космический мусор сгорает в атмосфере, но некоторые обломки космических аппаратов разных размеров могут достичь места, где латают пассажирские самолеты. Существует риск того, что один из таких обломков может столкнуться с пролетающим самолетом, что приведет к авиакатастрофе. Ученые считают, что риск такого столкновения растет с каждым годом, пишет Space.

Отработанные ступени ракет-носителей, вышедшие из строя спутники и другие обломки космического мусора все чаще падают в атмосферу Земли. И по мере того, как увеличивается количество запусков ракет и спутников в космос, риск неконтролируемого падения космического мусора с орбиты будет только возрастать, считают ученые.

Например, исследователи из Университета Британской Колумбии, считают, что существует 26%-ная вероятность того, что в течение этого года космический мусор упадет в некоторые из самых загруженных воздушных пространств мира, где летает много пассажирских самолетов. Вероятность того, что обломки космического мусора действительно столкнутся с самолетом пока невелика, но расчеты показывают она может составлять около 1 к 1000.

В любом случае существует риск того, что любой пассажирский самолет после столкновения с обломком космического мусора может ожидать катастрофа, которая повлечет за собой смерть сотен пассажиров, говорит специалист по космическому мусору Бенджамин Виргили Бастида из Европейского космического агентства (ЕКА).

Один из самых известных инцидентов, связанных с космическим мусором и влияющих на воздушное движение, произошел в ноябре 2022 года, когда основная ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" вошла в атмосферу Земли. Ступень ракеты пролетела над Испанией, что привело к массовому закрытию воздушного пространства. Ученые говорят, что этот инцидент хорошо иллюстрирует потенциальную опасность космического мусора для пассажирских самолетов.

По словам Виргили Бастида, необходимо более точное прогнозирование места и времени входа космического мусора в атмосферу, а также координация действий между космическими агентствами и авиадиспетчерами для избежание опасных ситуаций.

По словам ученых, сложно точно предсказать, где и когда неуправляемый спутник или ступень ракеты упадет в атмосферу. Огромная неопределенность ставит авиадиспетчеров перед сложным выбором: бездействовать и рисковать жизнями (даже если вероятность столкновения с самолетом невелика) или закрыть огромный участок воздушного пространства, что неизбежно обойдется в миллионы долларов и вызовет задержки воздушного движения.

Виргили Бастида говорит, что необходимо понимать какая часть космического аппарата может оказаться неразрушенной на высоте от 9000 до 12 000 метров, где летают пассажирские самолеты. Также нужно понимать, насколько велика угроза, которую этот космический мусор представляет для пролетающего самолета. Для этого необходимо проводить много исследований, результаты которых могут снизить риск авиакатастрофы, связанной с падением космического мусора.

В частности, нужны дополнительные данные о процессах в верхней части атмосферы, которые могут повлиять на поведение падающих из космоса обломков.

Для этого ЕКА собирается отправить на низкую околоземную орбиту миссию DRACO в конце 2027 года. Миссия измерит как именно разрушаются спутники во время падения в верхние слои атмосферы Земли. Ученые хотят выяснить не только траекторию падения космического аппарата, но и точно определить, когда его компоненты сгорают или разрушаются.

Возможно, мы приближаемся к будущему, где закрытия воздушного пространства или задержки рейсов из-за падения космического мусора будут такими же распространенными, как сейчас задержки, связанные с погодой. Но, возможно, ученые смогут заранее прогнозировать опасные падения космического мусора, что позволит также избежать потенциальных авиакатастроф.

Ученые говорят, что вероятность столкновения пассажирских самолетов с космическим мусором пока еще низкая, но она существует и нужно принимать меры для ее снижения.

