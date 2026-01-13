Как пилоты самолетов избегают грозу: что происходит, когда в самолет бьет молния (видео)

Большинство пассажирских самолетов попадают под удар молнии всего несколько раз в год. При этом реальность, связанная с полетом самолета во время грозы не совсем такая, как это показывают в фильмах.

В фильме 2023 года "Самолет" с Джерардом Батлером в главной роли пассажирский самолет попадает в ужасную грозу. Грозовые облака застилают небо. Самолет трясется, и гаснет свет. Турбулентность отбрасывает не пристегнутого пассажира по салону. В конце концов, удар молнии отключает электропитание самолета, вынуждая его совершить аварийную посадку, где и начинается основной сюжет фильма. Что происходит в реальности, когда самолеты попадают в грозу, рассказали пилоты, пишет Popular Science.

Самолеты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать удары молнии

Как пилоты самолетов отслеживают грозы?

По словам пилота Патрика Смита, в реальности авиакатастрофы в грозовых облаках происходят очень редко. В основном из-за того, что пассажирские самолеты редко летают во время грозы.

Как объясняет Смит, избежание грозы требует сотрудничества между метеорологами, диспетчерами воздушного движения и экипажем самолета как до, так и во время полета. Перед каждым полетом пилоты получают прогнозы, указывающие на возможные места возникновения грозы. Но во время полета пилоты полагаются на приборы, работающие в режиме реального времени".

Пилоты используют специальный радар и систему оповещение о потенциально опасных погодных условиях, которые показывают, где находятся грозовые облака, на какой высоте, с какой скоростью движутся и в каком направлении. По словам бывшего пилота Тома Банна, радар посылает сигнал из самолета, он отражается от воды в облаках и возвращается обратно. Чем больше воды, тем интенсивнее гроза.

Во время полета пилоты разных самолетов также обмениваются информацией о погодных условиях. Если возникает турбулентность, то они сообщают об этом. Такое сочетание радара и обмена информацией позволяет пилотам отслеживать грозовые облака и зоны турбулентности на расстоянии до нескольких сотен километров. Затем они могут запросить у диспетчеров изменение высоты для облета зоны турбулентности или изменение маршрута для обхода грозовых облаков. Большинство авиакомпаний рекомендуют пилотам держаться на расстоянии не менее 15-30 км от грозовых облаков.

Современные радары в самолетах показывают пилотам, как уклонится от грозы

Как самолеты летают в грозу?

Во время полетов сквозь разрозненные грозовые зоны пилоты иногда предпочитают прокладывать курс через промежутки между грозовыми облаками, а не слишком отклоняться от запланированного маршрута. То есть они облетают грозовые облака. По словам Смита, обычно не рекомендуется летать над грозовыми облаками. Хотя полет над грозовым облаком может быть плавным и безопасным, облака могут быстро подниматься, поэтому облетать их безопаснее, чем пролетать над ними.

Смит, и Банн сходятся во мнении, что полет во время грозы редко бывает настолько опасным, как показывают в фильмах, хотя и может быть не комфортным. Пилоты говорят, что худшее, что может случиться, это град, ведь он оставляет крошечные вмятины на крыле. Такое повреждение может заставить самолет работать менее эффективно. Более сильный град может даже расколоть лобовое стекло самолета, хотя в подавляющем большинстве случаев повреждения самолетов градом представляют собой скорее финансовую проблему для авиакомпании, чем угрозу для безопасности пассажиров.

Грозы часто сопровождаются повышенной турбулентностью, которая может быть неприятной и пугающей для пассажиров, но редко представляет для них опасность, говорят пилоты.

Почему пилоты избегают посадок во время грозы?

Турбулентность может быть опасна, когда она возникает близко к земле, поэтому пилоты стремятся избегать посадок во время грозы. Смит объясняет, что одной из главных проблем является сдвиг ветра. Это внезапное изменение скорости и/или направления ветра, которое может быть опасно для самолетов на малых высотах.

По словам Смита, современные самолеты оснащены системами избегания сдвига ветра, а в аэропортах есть системы оповещения об этом явлении. Если сдвиг ветра обнаружен над взлетно-посадочной полосой, то пилоты могут ждать улучшения погоды или совершить посадку в другом аэропорту.

Что происходит во время удара молнии в самолет?

А как насчет самого большого страха многих пассажиров — прямого удара молнии в самолет? По словам Банна, это не является проблемой. Большинство пассажирских самолетов попадают под удар молнии всего несколько раз в год.

Электрические системы пассажирских самолетов спроектированы таким образом, чтобы выдерживать такие удары. Они также имеют резервные системы, которые включаются в редких случаях отказа основных систем.

Банн говорит, что удар молнии в самолет никак не влияет на людей в салоне. Если происходит удар молнии, то вы просто увидите вспышку света и громкий шум.

