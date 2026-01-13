В поисках инопланетян: неожиданное открытие о самых распространенных звездах Млечного Пути

Результаты нового исследования могут разочаровать тех, кто считает, что сложные внеземные живые организмы могут существовать по всей нашей галактике.

Самыми распространенными звездами в нашей галактике Млечный Путь являются красные карлики. Они меньше и холоднее Солнца. Считается, что похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг красных карликов являются хорошим местом для существования сложной внеземной жизни. Эти планеты имеют похожий на Землю размер и находятся часто на нужном расстоянии от своей звезды. Но ученые пришли к выводу, что на этих планетах может не быть необходимого типа света для поддержания многоклеточных организмов. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

На Земле, растения и бактерии преобразуют солнечный свет в энергию с помощью фотосинтеза, выделяя кислород в качестве побочного продукта. Во время Кислородой катастрофы (глобального изменения состава атмосферы Земли) примерно 2,3 миллиарда лет назад в атмосфере нашей планеты начали накапливаться значительные количества кислорода. В конечном итоге кислорода стало так много, что эти условия могли поддерживать сложную многоклеточную жизнь. Считается, что аналогичный процесс должен происходить и на других каменистых планетах, чтобы там начала развиваться сложная жизнь.

Для процесса фотосинтеза нужен особенный тип света, известный как фотосинтетически активное излучение. Это диапазон солнечного света (от 400 до 700 нанометров), необходим для процветания растений, водорослей и цианобактерий.

Хотя ученые знали, что свет, исходящий от красных карликов в основном инфракрасный, что выходит за пределы вышеуказанного диапазона, оставалось неизвестным, как он замедляет эволюционные процессы.

Ученые сравнили свет красных карликов со светом Солнца и создали модели производства кислорода различными бактериями. Исследование показало, что поскольку красные карлики производят мало полезной энергии, накопление кислорода в атмосферах их планет будет происходить слишком медленно.

На планете, которая вращается вокруг красного карлика в худшем случае потребуется 63 миллиарда лет, чтобы в атмосфере появилось так же много кислорода, как на Земле, созданного с помощью фотосинтеза.

Даже самые оптимистичные расчеты ученых показывают, что даже если внеземные бактерии смогут адаптироваться к такому свету красных карликов, временные рамки события похожего на Кембрийский взрыв на Земле (эволюционное событие, произошедшее более 500 млн лет назад, когда появилось много сложных животных) все равно превысят 10 миллиардов лет.

Ученые пришли к выводу, что на планете, которая имеет похожий размер с Землей, но вращается вокруг красного карлика, уровень кислорода в атмосфере никогда не достигнет значительных значений, не говоря уже о событии похожем на Кембрийский взрыв. Таким образом, существование сложной жизни на таких планетах крайне маловероятно, считают исследователи.

Поскольку большинство звезд в Млечном Пути являются красным и карликами, то ученые считают, что условия, необходимые для поддержания сложной жизни могут встречаться гораздо реже, чем предполагалось. Но это не значит, что где-то в нашей галактике не может быть сложной жизни.

Авторы исследования предполагают, что на каменистых планет возле красных карликов может существовать только простая микробная жизнь. Но сложная жизнь может существовать либо на других типах планет, либо же на планетах вокруг других звезд. Ученые считают, что сложную жизнь нужно искать на планетах, где свет их звезд позволяет запустить эволюционный взрыв, как на Земле в далеком прошлом.

