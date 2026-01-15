Астронавти екстрено повернулися з МКС на Землю: це була перша медична евакуація (відео)

Четверо астронавтів місії Crew-11 на космічному кораблі Crew Dragon успішно приводнилися біля узбережжя Каліфорнії в четвер, 15 січня. NASA провело першу в історії медичну евакуацію екіпажу з Міжнародної космічної станції (МКС).

Корабель Crew Dragon з астронавтами NASA Майклом Фінком і Зеною Кардман, японцем Кімією Юї та росіянином Олегом Платоновим приводнився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії у четвер, 15 січня, о 10:41 за Києвом приблизно за 10,5 годин після вильоту з МКС. Таким чином завершилася перша в історії медична евакуація астронавтів з орбітальної станції, пише Space.

Четверо астронавтів місії Crew-11, які прибули на МКС 2 серпня, мали перебувати на орбіті ще близько місяця. Але NASA повернуло їх раніше додому через виявлені проблеми в одного з членів екіпажу. Уперше в історії МКС місія астронавтів у космосі була скорочена через проблеми зі здоров'ям у астронавтів.

Що сталося з астронавтами на орбіті?

Під час заключного етапу місії Crew-11 сталося щось незвичайне. Минулого тижня NASA скасувало вихід у відкритий космос астронавтів через проблеми зі здоров'ям у одного з членів екіпажу МКС. NASA не назвало ім'я цього астронавта, а також не було названо проблему зі здоров'ям. Було ухвалено рішення достроково завершити місію Crew-11 і повернути астронавтів додому через неможливість вирішення медичної проблеми на орбіті.

Місія Crew-11 тривала 167 днів, з яких 165 астронавати провели на борту МКС. Це був перший космічний політ для Кардман і Платонова, другий для Юї і четвертий для Фінка. Юї провів у космосі загалом 309 днів, а Фінк — 549 днів.

Астронавти повернулися на Землю приблизно через 10,5 годин після вильоту з МКС на кораблі Crew Dragon Фото: solar-system

Після того, як астронавти Crew-11 залишили МКС, на борту орбітальної станції залишилося лише троє людей: Крістофер Вільямс із NASA і російські астронавти Сергій Кудь-Сверчков і Сергій Мікаєв. Імовірно, ще приблизно місяць на МКС буде саме такий екіпаж, оскільки місія Crew-12, до складу якої входять чотири астронавти, має бути запущена в космос 15 лютого. Але в NASA заявили, що цей запуск може відбутися і раніше.

Екіпаж місії Crew-11. Зліва направо: Олег Платонов, Майк Фінк, Зена Кардман і Кімія Юї Фото: SpaceX

На МКС залишилися один американець і двоє росіян

Представники NASA кажуть, що їх не турбує брак персоналу на МКС, через що Вільямсу доведеться самостійно керувати американським сегментом орбітальної станції.

До речі, екіпаж із трьох осіб був стандартом на МКС майже десять років, починаючи з листопада 2000 року, тобто відтоді, як на орбітальну станцію прибули перші астронавти. У 2009 році базовий екіпаж було збільшено до шести осіб, а 2020 року — до семи.

Досить дивно, що знадобилося так багато часу з моменту початку роботи МКС, щоб відбулася перша медична евакуація екіпажу. У NASA заявили, що статистичний аналіз показав, що така ситуація має виникати приблизно раз на три роки.

Інцидент на радянській космічній станції

До речі, місія Crew-11 не була першою космічною місією, яка завершилася достроково через проблеми зі здоров'ям астронавта. У листопаді 1985 року СРСР достроково повернув на Землю трьох астронавтів із космічної станції "Салют-7", тому що один із них, Володимир Васютін, захворів. Він був госпіталізований після повернення на Землю. Деякі дослідники припускають, що він страждав від інфекції передміхурової залози, яку, можливо, приховував від організаторів місії перед запуском.

