Секрет надр Юпітера: планета містить більше кисню, ніж Сонце

Учені створили найповнішу на сьогоднішній день модель атмосфери Юпітера і з'ясували, що планета містить у 1,5 раза більше кисню, ніж Сонце. Це відкриття має велике значення для розуміння формування планет Сонячної системи та пошуку придатних для життя світів.

Верхня частина атмосфери Юпітера складається з вражаючих хмар і атмосферних штормів. Хмари на Юпітері, як і земні, містять воду, але на газовому гіганті вони набагато щільніші. Тому жоден космічний апарат не зміг точно виміряти, що знаходиться під хмарами. Тепер же вчені створили найповнішу на сьогоднішній день модель атмосфери Юпітера і змогли з'ясувати, що знаходиться в надрах планети. Дослідження, опубліковане в журналі The Planetary Science Journal, показало, що Юпітер містить приблизно в півтора раза більше кисню, ніж Сонце. Це вище, ніж минулі оцінки, пише Phys.

Атмосфера Юпітера — це гігантська газова оболонка, що складається здебільшого з водню і гелію, з домішками аміаку, метану, води і вуглецю, а також інших елементів і сполук. Верхня частина атмосфери планети складається з хмар і атмосферних штормів, найвідомішою з яких є Велика Червона Пляма.

Але вчені точно не знають, що ховається під хмарами і штормами на Юпітері. Хмари настільки щільні, що космічний апарат "Галілео" втратив зв'язок із Землею, коли 2003 року занурився в глибші шари атмосфери газового гіганта. Зараз Юпітер вивчає з безпечної відстані на орбіті космічний апарат "Юнона".

Ці дані розповіли про склад верхньої частини атмосфери Юпітера і вчені об'єднали ці дані зі знаннями про хімічні реакції, щоб побудувати моделі глибокої атмосфери планети. Але вчені розходяться в думках про кількість води і кисню на Юпітері.

Хімія атмосфери Юпітера неймовірно складна. Молекули переміщаються між дуже гарячими умовами глибоко в атмосфері та більш холодними умовами у верхній частині, перебудовуючись у різні молекули за допомогою тисяч різних типів хімічних реакцій. Але необхідно враховувати і поведінку хмар і крапель води. Щоб краще відобразити всі ці явища, автори дослідження вперше в одній моделі глибокої атмосфери Юпітера об'єднали хімію і гідродинаміку.

Атмосфера Юпітера — це гігантська газова оболонка, що складається здебільшого з водню і гелію, з домішками аміаку, метану, води і вуглецю, а також інших елементів і сполук. Фото: NASA

У результаті вони з'ясували, що на Юпітері, ймовірно, приблизно в півтора раза більше кисню, ніж на Сонці. Раніше вважалося, що газовий гігант містить лише 30% кількості кисню на Сонці. Для розуміння масштабу, потрібно знати, що Сонце складається на 73% з водню, на 25% — з гелію, і містить лише 0,77% кисню. Атмосфера Землі складається на 21% з кисню.

Розуміння кількості кисню на Юпітері важливе для розуміння того, як сформувалася Сонячна система. Усі хімічні елементи, з яких складаються планети, і ми самі, є тією ж речовиною, з якої складається Сонце. Але кількість цих речовин може відрізнятися, і можна використовувати подібні дані, щоб зрозуміти, як повинні були сформуватися планети Сонячної системи.

Верхня частина атмосфери планети складається з хмар і атмосферних штормів, найбільш відомим з яких є Велика Червона Пляма Фото: solar-system

Наприклад, чи сформувався Юпітер у тому ж місці, де він перебуває зараз, чи він утворився ближче або далі від Сонця і з часом перемістився? Підказки можуть бути отримані з того факту, що більша частина кисню на планеті пов'язана з водою, яка замерзає, і поводиться по-іншому, якщо перебуває занадто далеко від Сонця. Лід накопичується на планетах легше, ніж водяна пара.

Також розуміння того, які умови створюють які типи планет, може допомогти в пошуках населених планет за межами Сонячної системи, кажуть учені.

