То, что астрономы считали планетами, может быть более экзотическими объектами

Ученые обнаружили более 6000 планет за пределами Солнечной системы. Новое исследование предполагает, что некоторые из них могут быть вовсе не планетами, а замаскированными первичными черными дырами.

Астрономы считают, что если объект имеет массу планеты и оказывает гравитационное притяжение на свою звезду, то он должен быть планетой. Но, возможно, некоторые из обнаруженных миров вне Солнечной системы являются вовсе не планетами. Астрономы считают, что это могут быть более экзотические объекты из ранней Вселенной, а именно маленькие первичные черные дыры. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Первичные черные дыры – это не обычные черные дыры, которые появились после смерти массивных звезд. Они представляют собой гипотетические остатки самого Большого взрыва, которые образовались, когда новорожденная Вселенная представляла собой хаотичный, находящийся под высоким давлением энергетический "суп". Эти маленькие черные дыры могут иметь массу Земли или Юпитера, но быть размером с грейпфрут, то есть иметь диаметр 10-15 см.

Современные методы поиска планет за пределами Солнечной системы хорошо измеряют массу, но хуже определяют физический размер планеты. Например, ученые часто используют метод, который включает наблюдение за "колебаниями" звезды из-за влияния гравитации соседнего объекта. Если колебание большое, то объект имеет большую массу, и наоборот, маленькое колебание подразумевает маленькую массу.

Проблема в том, что планета с массой Юпитера и черная дыра с массой Юпитера демонстрируют совершенно одинаковые колебания.

В попытке разделить эти два явления авторы нового исследования изучили планеты, которые были обнаружены с помощью таких колебаний, но их никогда не наблюдали тогда, когда они проходят на фоне своей звезды.

Когда планета проходит перед звездой, она блокирует часть ее света, что позволяет определить размер планеты. Если объект притягивает своей гравитацией звезду, но никогда не блокирует свет, это может быть связано с тем, что он слишком маленький, чтобы его можно было увидеть, или же это черная дыра.

Астрономы выяснили, что несколько планет могут быть замаскированными черными дырами. Эти объекты достаточно массивны, чтобы вызывать колебания своих звезд, но их нельзя увидеть.

Ученые признают, что эти кандидаты на роль черной дыры являются лишь репрезентативными вариантами, а не окончательной выборкой маленьких черных дыр. Большинство из них, вероятно, окажутся обычными планетами, которые имеют такие орбиты, что это не позволяет увидеть их на фоне своих звезд. И все же некоторые из этих планет могут быть первичными черными дырами.

Авторы исследования говорят, что будущий космический телескоп Роман (Roman Space Telescope), попожет получить дополнительную информацию о планетах, которые могут оказаться черными дырами.

Астрономы могут обнаружить, что одна из этих черных дыр испаряется под воздействием излучения Хокинга, процесса, когда черные дыры медленно теряют энергию, пока не исчезнут.

