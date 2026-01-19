Черная дыра проснулась после 100 млн лет сна: астрономы показали, как это было (фото)

Ученые стали свидетелями возобновления активности черной дыры, которая выпускает струи из плазмы длиной 1 миллион световых лет.

Астрономы с помощью радиотелескопов наблюдали за пробуждением черной дыры, которая находилась в спящем состоянии, то есть не была активной, в течение почти 100 миллионов лет. Эта сверхмассивная черная дыра находится в центре галактики J1007+3540 и ее пробуждение сравнивают с извержением "космического вулкана". Черная дыра начала активно поглощать материю и выбрасывать струи из намагниченной плазмы длиной 1 миллион световых лет после почти 100 миллионов лет пребывания в состоянии покоя. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

По словам астрономов, сверхмассивная черная дыра в центре галактики J1007+3540 находилась в спящем состоянии около 100 миллионов лет до своего резкого пробуждения. Ученым удалось с помощью радиотелескопов увидеть не только новые струи черной дыры, но и более старые.

Эти плазменные струи можно увидеть наложенными друг на друга. Астрономы сравнивают это со свежими потоками лавы после извержения вулкана, которые наложились на более старые потоки. Пробуждение черной дыры астрономы сравнивают с извержением спящего вулкана, но в данном случае извержение плазмы создает струи длиной 1 миллион световых лет.

По словам астрономов, данное открытие является признаком активного ядра галактики с эпизодической активностью. То есть черная дыра постоянно "включается" и "выключается" в течение очень длительных периодов времени.

Это изображение показывает яркую струю из плазмы, указывающую на пробуждение некогда спящей сверхмассивной черной дыры в центре гигантской галактики J1007+3540 Фото: phys.org

Большинство крупных галактик имеют в своем центре сверхмассивную черную дыру. В нее падает газ, и часть его выбрасывается в космос в виде струй из намагниченной плазмы. Эти струи ярко светятся в радиодиапазоне. Но когда черная дыра прекращает поглощать вещество, эти струи не выходят, как это происходило и раньше с данной черной дырой. По какой-то причине черная дыра снова начала активно поглощать окружающий газ и стала выпускать новые струи плазмы.

Окружение галактики, в которой находится черная дыра также представляет большой интерес для ученых. Галактика J1007+3540 находится внутри массивного скопления галактик, заполненного чрезвычайно горячим газом, огромным давлением и сильными силами сопротивления. Горячий газ сжимает, искривляет и деформирует струи черной дыры, когда они пытаются вырваться наружу из галактики.

Это открытие интересно не только само по себе, но и показывает, что черные дыры способны многократно включаться и выключаться на протяжении миллионов лет. Это также демонстрирует, что струи плазмы не эволюционируют изолированно. Их форма сильно зависит от окружающей среды. Это наблюдение также служит доказательством того, что эволюция галактик представляет собой хаотичный, эпизодический и бурный процесс.

Авторы исследования говорят, что данное открытие показывает, что рост галактик происходит не постепенным образом, а скорее представляет собой борьбу между взрывной мощью черных дыр и сокрушительным давлением окружающей среды, в которой они обитают.

