Чорна діра прокинулася після 100 млн років сну: астрономи показали, як це було (фото)

Учені стали свідками відновлення активності чорної діри, яка випускає струмені з плазми довжиною 1 мільйон світлових років.

Астрономи за допомогою радіотелескопів спостерігали за пробудженням чорної діри, яка перебувала у сплячому стані, тобто не була активною, протягом майже 100 мільйонів років. Ця надмасивна чорна діра розташована в центрі галактики J1007+3540 і її пробудження порівнюють із виверженням "космічного вулкана". Чорна діра почала активно поглинати матерію і викидати струмені з намагніченої плазми завдовжки 1 мільйон світлових років після майже 100 мільйонів років перебування в стані спокою. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

За словами астрономів, надмасивна чорна діра в центрі галактики J1007+3540 перебувала в сплячому стані близько 100 мільйонів років до свого різкого пробудження. Вченим вдалося за допомогою радіотелескопів побачити не тільки нові струмені чорної діри, а й старіші.

Ці плазмові струмені можна побачити накладеними один на одного. Астрономи порівнюють це зі свіжими потоками лави після виверження вулкана, які наклалися на старіші потоки. Пробудження чорної діри астрономи порівнюють із виверженням сплячого вулкана, але в цьому випадку виверження плазми створює струмені довжиною 1 мільйон світлових років.

За словами астрономів, це відкриття є ознакою активного ядра галактики з епізодичною активністю. Тобто чорна діра постійно "вмикається" і "вимикається" протягом дуже тривалих періодів часу.

Це зображення показує яскравий струмінь із плазми, що вказує на пробудження колись сплячої надмасивної чорної діри в центрі гігантської галактики J1007+3540 Фото: phys.org

Більшість великих галактик мають у своєму центрі надмасивну чорну діру. У неї падає газ, і частина його викидається в космос у вигляді струменів із намагніченої плазми. Ці струмені яскраво світяться в радіодіапазоні. Але коли чорна діра припиняє поглинати речовину, ці струмені не виходять, як це відбувалося і раніше з цією чорною дірою. З якоїсь причини чорна діра знову почала активно поглинати навколишній газ і стала випускати нові струмені плазми.

Оточення галактики, в якій знаходиться чорна діра, також становить великий інтерес для вчених. Галактика J1007+3540 знаходиться всередині масивного скупчення галактик, заповненого надзвичайно гарячим газом, величезним тиском і сильними силами опору. Гарячий газ стискає, викривляє і деформує струмені чорної діри, коли вони намагаються вирватися назовні з галактики.

Це відкриття цікаве не тільки саме по собі, а й показує, що чорні діри здатні багаторазово вмикатися і вимикатися протягом мільйонів років. Це також демонструє, що струмені плазми не еволюціонують ізольовано. Їхня форма сильно залежить від навколишнього середовища. Це спостереження також є доказом того, що еволюція галактик являє собою хаотичний, епізодичний і бурхливий процес.

Автори дослідження кажуть, що це відкриття показує, що зростання галактик відбувається не поступово, а скоріше являє собою боротьбу між вибуховою міццю чорних дір і нищівним тиском довкілля, в якому вони мешкають.

Як уже писав Фокус, астрономи провели спостереження за чотирма планетами, які обертаються навколо молодої зірки V1298 Tau. У підсумку вони виявили відсутню ланку у формуванні планет.