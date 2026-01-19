Відсутня ланка еволюції: відкриття змінює уявлення про формування планет

Астрономи провели спостереження за чотирма планетами, які обертаються навколо молодої зірки V1298 Tau. У підсумку вони виявили відсутню ланку у формуванні планет.

Астрономи отримали можливість побачити планети в процесі їхнього зростання. У результаті вони виявили щось дивовижне: новонароджені планети стають легшими в міру того, як стають старшими. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Live Science.

Астрономи вперше виявили чотири планети біля молодої зірки V1298 Tau у 2019 році. Вік цієї зірки оцінюють у 20 мільйонів років (Сонце існує понад 4,5 млрд років) і розташована вона на відстані 350 світлових років від Землі. Одна з планет біля цієї зірки має розмір Юпітера, а три інші — розмір між Нептуном і Сатурном. Дивовижним було те, що всі чотири величезні планети перебували на дуже близьких орбітах, а таке було раніше виявлено тільки в одній зоряній системі.

Відтоді вчені почали ретельно досліджувати ці планети, щоб краще зрозуміти їхні властивості, розміри та масу. Під час дослідження вченим вдалося знайти відсутню ланку в еволюції планетних систем.

Результати дослідження засвідчили, що незважаючи на те, що діаметр планет у 5-10 разів перевищує діаметр Землі, їхня маса всього в 5-15 разів більша, ніж у нашої планети. Тому вони є одними з найменш щільних планет, коли-небудь виявлених. Через те, що планети мають низьку щільність, вони дуже роздуті.

За словами вчених, вони побачили планетну систему одразу після її формування, і це довгоочікувана відсутня ланка між дисками газу і пилу, в яких народжуються планети, і зрілими планетними системами, які астрономи зазвичай спостерігають у Чумацькому шляху.

Ці старіші планетні системи часто переповнені планетами розміром від Землі до Нептуна. Але походження таких світів залишалося однією з нерозгаданих загадок астрономії.

За словами вчених, вони нарешті побачили попередній варіант того, що стане абсолютно звичайною планетною системою. До цього дослідження в астрономів не було такої чіткої картини формування планет у найпочатковіші періоди після їхнього народження. Це відкриття дає важливий орієнтир для теорій еволюції планет, і воно змінює наше уявлення про формування планетних систем.

Вчені змоделювали еволюцію планет і виявили, що вони вже втратили більшу частину своїх початкових атмосфер і охололи швидше, ніж передбачали стандартні моделі.

І всі ці планети продовжують еволюціонувати. Згодом роздуті світи зменшаться в розмірах, скидаючи свої щільні атмосфери, і в кінцевому підсумку перетворяться на супер-Землі і суб-Нептуни. Це типи планет, яких немає в Сонячній системі, але вони дуже поширені в Чумацькому Шляху.

