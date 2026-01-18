Що знаходиться в космосі нижче планети Земля: відповідь може здивувати

Земля і сусідні планети обертаються навколо Сонця відносно в одній площині. Але що знаходиться під цією площиною, і чи є що-небудь під планетою Земля? На це запитання дає відповідь планетолог.

Якщо ви бачили ілюстрації Сонячної системи, можливо, ви помітили, що всі планети обертаються навколо Сонця приблизно в одній площині, рухаючись в одному напрямку. Але що знаходиться вище і нижче цієї площини? І чому орбіти планет вирівняні таким чином, що утворюють плоский млинець, а не кожна з них рухається в зовсім іншій площині? На ці запитання дає відповідь планетолог Джефф Мерш з Університету штату Теннессі, США, пише Live Science.

Як визначається поняття "внизу" в космосі?

Поняття "внизу" можна визначити, як область, яка знаходиться нижче площини Сонячної системи, відомої як екліптика. Усі об'єкти Сонячної системи обертаються навколо Сонця, яке є лише однією з приблизно 100 мільярдів зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Кожна з цих зірок і пов'язані з ними планети обертаються навколо центру Чумацького Шляху. І точно так само, як планети в Сонячній системі рухаються не за випадковими орбітами, зірки в Чумацькому Шляху обертаються навколо центру галактики поблизу площини, яка називається галактичною площиною. Ця площина орієнтована не так, як екліптика Сонячної системи. Фактично, кут між двома площинами становить близько 60 градусів.

Чумацький Шлях є частиною скупчення галактик, відомого як Місцева група, і ці галактики здебільшого розташовані в іншій площині, яка називається надгалактичною площиною. Вона майже перпендикулярна галактичній площині, кут між двома площинами становить близько 84,5 градусів.

Те, як ці об'єкти в космосі рухаються траєкторіями, близькими до однієї й тієї самої площини, пов'язано з тим, як вони утворилися від початку.

Сонячна туманність

Матеріал, з якого утворилися Сонце і планети Сонячної системи, спочатку являв собою велику хмару з газу і пилу, звану сонячною туманністю. Частинки в сонячній туманності спочатку рухалися дуже повільно. Але з часом взаємне тяжіння, яке ці частинки відчували завдяки гравітації, призвело до того, що хмара почала стискатися і зменшуватися в розмірах.

Також спостерігалося деяке дуже слабке загальне обертання сонячної туманності, можливо, через гравітаційне тяжіння зірки, що проходить повз. У міру стиснення хмари, це обертання збільшувалося.

У міру подальшого стиснення хмари окремі частинки зближувалися одна з одною і стикалися. Ці взаємодії змушували окремі частинки на орбітах, сильно нахилених щодо загального обертання хмари, переорієнтувати свої орбіти. Наприклад, якщо частинка, що рухається вниз орбітальною площиною, стикалася з частинкою, яка рухається вгору цією самою площиною, взаємодія, як правило, компенсувала цей вертикальний рух і переорієнтувала їхні орбіти в площину.

Зрештою, те, що колись було аморфною хмарою частинок, стиснулося в дископодібну форму. Потім частинки на схожих орбітах почали злипатися, зрештою утворивши Сонце і всі планети, які обертаються навколо нього.

Так що ж знаходиться нижче планети Земля в космосі?

Насправді, у напрямку, який ми визначаємо як "внизу" відносно Землі, немає нічого особливого, окрім того факту, що в цьому напрямку навколо Сонця обертається не так вже й багато об'єктів.

Якщо ви досить далеко просунетеся в цьому напрямку, ви зрештою виявите інші зірки зі своїми власними планетними системами, які обертаються в зовсім інших площинах. А якщо ви просунетеся ще далі, ви можете зустріти інші галактики зі своїми власними площинами обертання.

