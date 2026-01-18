Історичний політ людини на Місяць: величезна ракета NASA прибула на місце запуску (відео)

98-метрову ракету Space Launch System перемістили на стартовий майданчик 36B у Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, США. Ця ракета вперше за 54 роки відправить астронавтів на Місяць, але вони не приземляться на його поверхні.

Майже 12 годин спеціальна машина переміщала величезну ракету-носій Space Launch System із приміщення для складання ракет на стартовий майданчик. На ракеті вже встановлено космічний корабель "Оріон", на якому вже на початку лютого в історичну місію на Місяць вирушать четверо астронавтів. Вони не здійснять посадку на поверхні Місяця, але це буде репетиція перед майбутнім поверненням людини на Місяць вперше з 1972 року, пише BBC.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ракета Space Launch System почала рух до стартового майданчика 36B у Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал о 14:04 за Києвом у суботу, 17 січня і прибула на місце запуску о 1:42 за Києвом, у неділю, 18 січня.

Відео дня

Тепер, коли ракета перебуває на стартовому майданчику, будуть проведені заключні випробування перед польотом на Місяць. Це буде місія "Артеміда-2", у рамках якої четверо астронавтів вирушать у 10-денну подорож у космос. На борту космічного корабля "Оріон" астронавти вперше з 1972 року, коли востаннє люди побували на поверхні Місяця, облітають наш природний супутник, але приземлятимуться на нього.

98-метрову ракету Space Launch System перемістили на стартовий майданчик 36B у Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, США Фото: solar-system

Екіпаж місії "Артеміда-2", астронавти NASA Рід Вайсмен, Крістіна Кох, Віктор Гловер і канадський астронавт Джеремі Хансен, мають вирушити в історичний політ уже 6 лютого. Хоча, якщо не все піде за планом, то можливість здійснити цю місію буде ще в березні, а також у квітні. Але в NASA сподіваються, що запуск відбудеться в лютому.

У рамках місії "Артеміда-2" астронавти мають опинитися далі від Землі, ніж екіпажі місій "Аполлон". Кох і Гловер увійдуть в історію, адже вперше біля Місяця побуває жінка, а також представник не європеоїдної раси.

Місія "Артеміда-2": Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох, Джеремі Гансен Фото: solar-system

Під час польоту астронавти тестуватимуть системи космічного корабля, а також проведуть кілька наукових експериментів. Перед тим, як вирушити до Місяця, перші два дні після запуску космічний корабель "Оріон" кружлятиме навколо Землі на відстані понад 60 000 км від нашої планети. Це приблизно п'ята частина відстані до Місяця. Потім корабель доставить астронавтів місії "Артеміда-2" на навколомісячну орбіту, і його екіпаж буде першими людьми за понад півстоліття, які побачать на власні очі зворотний бік Місяця.

Місія "Артеміда-2" — це репетиція місії "Артеміда-3", яка відбудеться не раніше 2027 року. У рамках цієї місії NASA доставить астронавтів на поверхню Місяця, а саме в район південного полюса.

Як уже писав Фокус, компанія зі США вже в найближчому майбутньому збирається побудувати перший готель на Місяці. Уже зараз можна забронювати номер, але для цього потрібно внести депозит у розмірі 1 мільйон доларів.

Також Фокус писав про те, що сонячні електростанції в космосі можуть вивести з ладу супутники, попереджають вчені. Неправильно спрямовані лазери можуть призвести до аварійного відключення космічних апаратів на навколоземній орбіті.