На Місяці побудують перший готель: скільки коштує номер, який уже можна забронювати (відео)

Уявіть, що ви прокидаєтеся в номері готелю на Місяці і бачите захопливий вид на Землю. Мрія для багатьох скоро стане реальністю для тих, у кого багато грошей.

Заможні туристи можуть уже забронювати номер у першому готелі на Місяці, який компанія Galactic Resource Utilization Space зі США збирається побудувати в найближчому майбутньому. Зараз можна внести депозит у розмірі 1 000 000 доларів, щоб опинитися серед перших людей, хто відвідає те, що, за твердженням компанії, стане першою в історії постійною спорудою за межами Землі, пише Express.

Компанія Galactic Resource Utilization Space має намір почати будівництво першого місячного готелю 2029 року, а вже 2032 року готель зможе прийняти перших відвідувачів, які мають намір отримати незабутній досвід відпочинку на Місяці.

Компанія вже відкрила бронювання номерів у першому готелі на Місяці, і для цього потрібно внести 1 мільйон доларів. Не повідомляється, яку саме тривалість проживання в готелі покриває ця сума, але в будь-якому разі заможні космічні туристи, ймовірно, скористаються такою пропозицією.

У заяві компанії йдеться про те, що для будівництва першого готелю на Місяці використовуватимуть запатентовану систему житлових модулів і автоматизований процес перетворення місячного ґрунту на міцні конструкції. Будівництво розпочнеться після отримання необхідних дозволів від регулювальних органів.

Місячний готель буде побудований на Землі і доставлений на Місяць за допомогою посадкового модуля. Це буде надувна конструкція, яка спочатку зможе вмістити до чотирьох осіб для багатоденного проживання.

Після цього планується створити більш масштабну конструкцію з розкішними номерами. На ескізах, що демонструють, який вигляд може мати розширений готель, представлені приголомшливі кімнати з м'якими стінами, від яких гості зможуть відштовхуватися в умовах невагомості.

Компанія має намір поверх надувних житлових модулів створити конструкції з місячного ґрунту. Це дасть змогу збільшити місткість готелю до десяти гостей одночасно.

У заяві компанії йдеться, що розрахований на 10 років експлуатації, місячний готель пропонує краєвиди на місцевий ландшафт і Землю, а також розваги, такі як прогулянки поверхнею Місяця, поїздки на місячному автомобілі, гольф та інші види активного відпочинку.

Першими клієнтами готелю, як передбачається, стануть учасники попередніх комерційних космічних польотів і багаті молодята, які хочуть незабутній медовий місяць.

Засновники компанії Galactic Resource Utilization Space вважають, що космічний туризм є ключовим фактором для повного розвитку місячної економіки, забезпечуючи найшвидший шлях для людства до міжпланетного космічного розвитку.

