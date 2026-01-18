Исторический полет человека на Луну: огромная ракета NASA прибыла на место запуска (видео)

98-метровую ракету Space Launch System переместили на стартовую площадку 36B в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Эта ракета впервые за 54 года отправит астронавтов на Луну, но они не приземлятся на ее поверхности.

Почти 12 часов специальная машина перемещала огромную ракету-носитель Space Launch System из помещения для сборки ракет на стартовую площадку. На ракете уже установлен космический корабль "Орион", на котором в уже в начале февраля в историческую миссию на Луну отправятся четверо астронавтов. Они не совершат посадку на поверхности Луны, но это будет репетиция перед будущим возвращением человека на Луну впервые с 1972 года, пишет BBC.

Ракета Space Launch System начала движение к стартовой площадке 36B в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в 14:04 по Киеву в субботу, 17 января и прибыла на место запуска в 1:42 по Киеву, в воскресенье, 18 января.

Теперь, когда ракета находится на стартовой площадке, будут проведены заключительные испытания перед полетом на Луну. Это будет миссия "Артемида-2", в рамках которой четверо астронавтов отправятся в 10-дневное путешествие в космос. На борту космического корабля "Орион" астронавты впервые с 1972 года, когда в последний раз люди побывали на поверхности Луны, облетят наш естественный спутник, но будут приземляться на него.

98-метровую ракету Space Launch System переместили на стартовую площадку 36B в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, США Фото: NASA

Экипаж миссии "Артемида-2", астронавты NASA Рид Уайсмен, Кристина Кох, Виктор Гловер и канадский астронавт Джереми Хансен, должны отправиться в исторический полет уже 6 февраля. Хотя, если не все пойдет по плану, то возможность совершить эту миссию будет еще в марте, а также в апреле. Но в NASA надеются, что запуск состоится в феврале.

В рамках миссии "Артемида-2" астронавты должны оказаться дальше от Земли, чем экипажи миссий "Аполлон". Кох и Гловер войдут в историю, ведь впервые возле Луны побывает женщина, а также представитель не европеоидной расы.

Миссия "Артемида-2": Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох, Джереми Хансен Фото: NASA

Во время полета астронавты будут тестировать системы космического корабля, а также проведут несколько научных экспериментов. Перед тем, как отправиться к Луне первые два дня после запуска космический корабль "Орион" будет кружить вокруг Земли на расстоянии более 60 000 км от нашей планеты. Это примерно пятая часть расстояния до Луны. Затем корабль доставит астронавтов миссии "Артемида-2" на окололунную орбиту и его экипаж будет первыми людьми за более чем полвека, которые увидят своими глазами обратную сторону Луны.

Миссия "Артемида-2" — это репетиция миссии "Артемида-3", которая состоится не раньше 2027 года. В рамках этой миссии NASA доставит астронавтов на поверхность Луны, а именно в район южного полюса.

