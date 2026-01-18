Что находится в космосе ниже планеты Земля: ответ может удивить

Земля и соседние планеты вращаются вокруг Солнца относительно в одной плоскости. Но что находится под этой плоскостью, и есть ли что-нибудь под планетой Земля? На этот вопрос дает ответ планетолог.

Если вы видели иллюстрации Солнечной системы, возможно, вы заметили, что все планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, двигаясь в одном направлении. Но что находится выше и ниже этой плоскости? И почему орбиты планет выровнены таким образом, что образуют плоский блин, а не каждая из них движется в совершенно другой плоскости? На эти вопросы дает ответ планетолог Джефф Мерш из Университета штата Теннесси, США, пишет Live Science.

Как определяется понятие "внизу" в космосе?

Понятие "внизу" можно определить, как область, которая находится ниже плоскости Солнечной системы, известной как эклиптика. Все объекты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, которое является лишь одной из примерно 100 миллиардов звезд в нашей галактике Млечный Путь.

Каждая из этих звезд и связанные с ними планеты вращаются вокруг центра Млечного Пути. И точно так же, как планеты в Солнечной системе движутся не по случайным орбитам, звезды в Млечном Пути вращаются вокруг центра галактики вблизи плоскости, которая называется галактической плоскостью. Эта плоскость ориентирована не так, как эклиптика Солнечной системы. Фактически, угол между двумя плоскостями составляет около 60 градусов.

Млечный Путь является частью скопления галактик, известного как Местная группа и эти галактики в основном находятся в другой плоскости, называемой сверхгалактической плоскостью. Она почти перпендикулярна галактической плоскости, угол между двумя плоскостями составляет около 84,5 градусов.

То, как эти объекты в космосе движутся по траекториям, близким к одной и той же плоскости, связано с тем, как они образовались изначально.

Солнечная туманность

Материал, из которого образовались Солнце и планеты Солнечной системы, изначально представлял собой обширное облако из газа и пыли, называемое солнечной туманностью. Частицы в солнечной туманности изначально двигались очень медленно. Но со временем взаимное притяжение, которое эти частицы испытывали благодаря гравитации, привело к тому, что облако начало сжиматься и уменьшаться в размерах.

Также наблюдалось некоторое очень слабое общее вращение солнечной туманности, возможно, из-за гравитационного притяжения проходящей мимо звезды. По мере сжатия облака, это вращение увеличивалось.

По мере дальнейшего сжатия облака отдельные частицы сближались друг с другом и сталкивались. Эти взаимодействия заставляли отдельные частицы на орбитах, сильно наклоненных относительно общего вращения облака, переориентировать свои орбиты. Например, если частица, движущаяся вниз по орбитальной плоскости, сталкивалась с частицей, движущейся вверх по этой же плоскости, взаимодействие, как правило, компенсировало это вертикальное движение и переориентировало их орбиты в плоскость.

В конце концов, то, что когда-то было аморфным облаком частиц, сжалось в дискообразную форму. Затем частицы на похожих орбитах начали слипаться, в конечном итоге образуя Солнце и все планеты, которые вращаются вокруг него.

Так что же находится ниже планеты Земля в космосе?

На самом деле, в направлении, которое мы определяем как "внизу" относительно Земли, нет ничего особенного, кроме того факта, что в этом направлении вокруг Солнца вращается не так уж много объектов.

Если вы достаточно далеко продвинетесь в этом направлении, вы в конечном итоге обнаружите другие звезды со своими собственными планетными системами, которые вращаются в совершенно иных плоскостях. А если вы продвинетесь еще дальше, вы можете встретить другие галактики со своими собственными плоскостями вращения.

