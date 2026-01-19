Недостающее звено эволюции: открытие меняет представление о формировании планет

Астрономы провели наблюдение за четырьмя планетами, которые вращаются вокруг молодой звезды V1298 Tau. В итоге они обнаружили недостающее звено в формировании планет.

Астрономы получили возможность увидеть планеты в процессе их роста. В результате они обнаружили нечто удивительное: новорожденные планеты становятся легче по мере того, как становятся старше. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Live Science.

Астрономы впервые обнаружили четыре планеты возле молодой звезды V1298 Tau в 2019 году. Возраст этой звезды оценивается в 20 миллионов лет (Солнце существует больше 4,5 млрд лет) и находится она на расстоянии 350 световых лет от Земли. Одна из планет возле этой звезды имеет размер Юпитера, а три другие — размер между Нептуном и Сатурном. Удивительным было то, что все четыре огромные планеты находились на очень близких орбитах, а такое было ранее обнаружено только в одной звездной системе.

С тех пор ученые начали тщательно исследование этих планет, чтобы лучше понять их свойства, размеры и массу. В ходе исследования ученым удалось найти недостающее звено в эволюции планетных систем.

Результаты исследования показали, что несмотря на то, что диаметр планет в 5-10 раз превышает диаметр Земли, их масса всего в 5-15 раз больше, чем у нашей планеты. Поэтому они являются одними из наименее плотных планет, когда-либо обнаруженных. Из-за того, что планеты имеют низкую плотность, они очень раздутые.

По словам ученых, они увидели планетную систему сразу после ее формирования и это долгожданное недостающее звено между дисками газа и пыли, в которых рождаются планеты и зрелыми планетными системами, которые астрономы обычно наблюдают в Млечном пути.

Эти более старые планетные системы часто переполнены планетами размером от Земли до Нептуна. Но происхождение таких миров оставалось одной из неразгаданных загадок астрономии.

По словам ученых, они наконец-то увидели предварительный вариант того, что станет совершенно обычной планетной системой. До этого исследования у астрономов не было такой четкой картины формирования планет в самые начальные периоды после их рождения. Это открытие дает важный ориентир для теорий эволюции планет, и оно меняет наше представление о формировании планетных систем.

Ученые смоделировали эволюцию планет и обнаружили, что они уже потеряли большую часть своих первоначальных атмосфер и остыли быстрее, чем предсказывали стандартные модели.

И все эти планеты продолжают эволюционировать. Со временем раздутые миры уменьшатся в размерах, сбрасывая свои плотные атмосферы, и в конечном итоге превратятся в супер-Земли и суб-Нептуны. Это типы планет, которых нет в Солнечной системе, но они очень распространены в Млечном Пути.

